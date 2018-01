Volante Pietro projeta 2018 no Volta Redonda e deseja boa sorte ao sub-20 na Copa SP

Pietro integra o profissional do Voltaço e disputará Brasileirão e Carioca em 2018 | Foto: Pedro Borges/Fair Play Assessoria

Berço do surgimento de grandes craques do futebol brasileiro – como Djalminha, Marcelinho Carioca, Neymar, dentre muitos outros, a Copa São Paulo Futebol Júnior começou na última terça-feira (2). E nesta quinta-feira (4), às 21h, o Volta Redonda entra em campo pela competição diante do Fortaleza em Itapira, na primeira rodada do Grupo 19.

Servindo de vitrine para o futebol nacional, a Copinha tem sido aproveitada por muitos jovens jogadores, como é o caso do volante Pietro. Aos 20 anos, o jogador disputou o torneio no ano passado pelo time sul-fluminense, e agora integra a equipe profissional do Tricolor de Aço.

Mesmo com a pouca idade, Pietro já possui boa experiência no futebol, tendo atuado em clubes como Mirassol-SP e Grêmio. “Além de ter passado por esses clubes, creio que a disputa da Copinha no ano passado me agregou muito, ajudando bastante na adaptação ao elenco profissional. Tenho me sentido muito mais confiante e preparado para atuar em bom nível”, disse o jogador.

Em meio a rotina de treinamentos comandados por Felipe Surian e sua comissão técnica para a temporada que se inicia, o jovem atleta desejou boa sorte aos seus companheiros na principal competição de categorias de base do país.

“Estou na torcida por eles, para que comecem bem já nesta quinta com vitória, que já seria um grande e importante passo para a classificação. É uma competição muito importante, vitrine para o futebol brasileiro e também mundial, então que eles dêem o máximo que podem, pois todos aqui sabemos da capacidade que possuem de fazer uma boa campanha”, declarou.

Pietro (esq.) tem pego firme nos treinamentos e quer mostrar suas qualidades para Surian | Foto: Pedro Borges/Fair Play Assessoiria

Assim como em 2017, o Voltaço terá neste ano as disputas do Campeonato Carioca e da Série C do Campeonato Brasileiro. No Estadual do ano passado, a equipe não foi bem e acabou não se classificando para as fases eliminatórias; no torneio nacional, alcançou as quartas de final, mas foi eliminado pelo Sampaio Corrêa-MA e não conseguiu subir para a Série B.

Agora, sob o comando de Felipe Surian desde o início da temporada, a expectativa é de um 2018 positivo para o Tricolor de Aço. Já no próximo dia 17, a equipe da Cidade do Aço estreia no Estadual diante do atual campeão Flamengo, às 21h45 no Estádio Raulino de Oliveira.

“Estamos em uma carga de treinos muito importante e produtiva, porque falta pouco para nosso primeiro jogo no Carioca. É de extrema importância esse jogo contra o atual campeão e grande time que é o Flamengo, até porque uma vitória nos daria muita confiança para o restante do campeonato”, completou Pietro.

Reforçando o fator confiança para um 2018 positivo, o volante acredita que o Voltaço aprendeu com os erros do ano passado para não cometê-los novamente na disputa da Série C, que tem início em abril.

“Estamos muito confiantes para o acesso à segunda divisão, mas também precisamos estar focados no Carioca, que é nossa primeira competição. Batemos na trave ano passado na Série C, faltando apenas uma partida para garantirmos o acesso, mas já é uma competição que conhecemos bem. Acredito que esse ano vai ser diferente e que, ao final da temporada, estaremos com nossa vaga carimbada para a Série B de 2019”, finalizou Pietro.