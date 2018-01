Vila Nova negocia retorno do goleiro Matheus Kayser, do Grêmio Anápolis

Matheus Kayser pode voltar a vestir a camisa do Vila Nova. (Foto: Divulgação/Vila Nova F.C)

O Vila Nova segue em busca de um camisa 1 para a temporada 2018. Após a saída de Luís Carlos para o Paraná e o insucesso na negociação com Lucas Perri, que o São Paulo não quis liberar, o time colorado agora volta suas atenções para um goleiro que já vestiu a camisa do Vila em uma oportunidade: Matheus Kayser, atualmente no Grêmio Anápolis.

Matheus Kayser tem 23 anos e foi revelado nas categorias de base do Atlético-PR. Após isso, saiu para atuar no futebol goiano, onde passou primeiro pelo Grêmio Anápolis (seu atual clube) e Anapolina. Foi contratado pelo Vila Nova em 2016, onde ficou um ano sem espaço.

Em 2017, Kayser foi emprestado para o Grêmio Anápolis para disputar a Divisão de Acesso do Goianão, onde foi campeão. Ainda foi para o futebol paraense vestir a camisa do Parauapebas. Após o fim do seu vínculo com o Vila Nova, Matheus voltou ao Grêmio Anápolis, agora assinando um contrato definitivo até agosto de 2018.

A proposta do Vila Nova seria de estender o contrato de Matheus Kayser com o Grêmio Anápolis até o fim de 2018 e trazê-lo por empréstimo. A princípio, o Grêmio fez uma contra-proposta, pedindo alguns jogadores emprestados para o Campeonato Goiano, para liberar o goleiro.