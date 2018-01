Vila Nova anuncia contratação de goleiro Mateus Pasinato, do XV de Piracicaba

O Vila Nova anunciou a contratação do goleiro Mateus Pasinato, que estava no XV de Piracicaba, para essa temporada. Ele é o segundo goleiro anunciado pelo clube, que já havia acertado com o goleiro Matheus Kayser, do Grêmio Anápolis.

Mateus Pasinato surgiu no futebol nas categorias de base do Desportivo Brasil no ano de 2010 e após isso, passou por alguns clubes do futebol paulista. Passou também por Rio Preto, Olímpia, Rio Branco-SP e chegou no XV de Piracicaba no ano de 2013, onde ficou até esse ano.