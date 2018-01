Ex-Vasco e Fluminense, Diguinho jogará o Gauchão pelo São Paulo-RS

(Foto:Divulgação/SC São Paulo)

Na noite desta terça-feira (09), o São Paulo-RS anunciou mais um reforço para o Campeonato Gaúcho 2018. O volante Diguinho, vai se juntar a equipe do Leão para disputar a competição estadual. O acerto foi confirmado após reunião com o Presidente do clube, o Vice de Futebol e o Diretor Executivo.

A negociação com o atleta durou duas semanas, o Vice-Presidente Paulo Hissa e o Diretor Executivo Vilmar Terra foram quem acertaram a negociação com o volante. O atleta chega a Rio Grande ainda nesta semana para treinar com o grupo.

O volante chegou ao Botafogo em 2005, onde foi campeão da Taça Guanabara (2006), Campeonato Carioca (2006), e duas vezes da Taça Rio (2007 e 2008). Até em 2009, onde se transferiu para o Fluminense, participando da história arrancada que evitou o rebaixamento do clube, e foi vice-campeão da Copa Sul-Americana de 2009.

Em 2010, o volante foi campeão do Campeonato Brasileiro. Duas anos depois, Diguinho ganhou a Taça Guanabara (2012), o Campeonato Carioca (2012), e foi novamente Campeão Brasileiro.

Em 2014, o Fluminense sofreu problemas financeiros, e decidiu não renovar com o volante. No ano seguinte, Diguinho acertou com o Vasco da Gama, onde foi campeão do Campeonato Carioca em 2016.