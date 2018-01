Walter é oferecido ao Vila Nova, mas alto investimento pesa ao Colorado

Walter foi oferecido ao Vila Nova, mas questão financeira pesa para o clube. (Foto: Divulgação/Atlético-GO)

O atacante Walter segue á procura de um clube para a temporada de 2018. Após ficar sem renovação com o Atlético-GO, o atleta foi oferecido para alguns clubes do futebol brasileiro, e um deles da capital goiana: o Vila Nova. O jogador que já passou por Goiás e Atlético foi muito bem recebido na diretoria colorada, mas o empecilho financeiro deve melar a negociação.

O salário de Walter gira em torno de 200 mil por mês, algo que está fora da realidade financeira do Vila Nova. De acordo com as informações, na reunião realizada entre o jogador e o presidente Ecival Martins, o atleta aceitou receber uma redução salarial, mas o Vila ainda precisaria de investidores para bancar a contratação do atleta.

O Porto ainda é o detentor dos direitos do atacante e para emprestá-lo, o clube português pede uma alta taxa. A diretoria pode até buscar investidores para inviabilizar a contratação do jogador, mas existem outros empecilhos para lidar.

Existem boatos de que o time Sub-19 do Vila Nova, que está disputando a Copa São Paulo, ficou revoltado com a possível vinda do atacante Walter, pois o clube gastaria muito com a vinda do jogador e alguns garotos da base estão com três meses de salários atrasados.