Guia VAVEL do Campeonato Mineiro de 2018: Clube Atlético Patrocinense

Fotomontagem: Isabelly Morais/VAVEL Brasil

Campeão do Módulo II do Campeonato Mineiro do ano passado, o Clube Atlético Patrocinense (CAP) está de volta à elite estadual em 2018 depois de 24 anos. O objetivo principal da equipe de Patrocínio, no Alto Paranaíba, é permanecer na primeira divisão e, quem sabe, conseguir uma vaga na Série D em 2019.

Após herdar a vaga do Minas Boca, que desistiu de disputar o estadual, no Módulo II do Mineiro, em dezembro de 2016, a Águia Grená se organizou e fez bonito na competição com um trabalho pés no chão. Além do título, o clube conquistou o tão sonhado acesso à elite do Mineiro. Com jogadores experientes e o mesmo comando técnico, o time mantém a filosofia de humildade no retorno ao Módulo I.

O CAP enfrenta o América fora de casa, nesta quarta-feira (17), às 19h30, no Independência, em sua estreia.

Confiança no trabalho e experiência

A temporada atrai a expectativa do torcedor. O Patrocinense apostou na renovação do técnico Rogério Henrique e em jogadores experientes, como os atacantes Rychely, campeão da Libertadores pelo Santos em 2011, e Marcelo Régis, ex-Atlético-PR e Uberlândia.

O zagueiro bicampeão do interior pela URT, Diego Borges, e o goleiro Neguete, vice-campeão mineiro pela Caldense, em 2015, são outros reforços da equipe. Do elenco campeão do Módulo II do Mineiro, cinco jogadores continuam: os goleiros Cleysson e Maurílio, o zagueiro Juninho, o volante Mário César e o atacante Ademir.

Neguete vice-campeão Mineiro pela Caldense reforça a equipe (Foto: Divulgação / Caldense)

História

Fundado em 1954, o Patrocinense disputou o Campeonato Mineiro da Primeira Divisão entre 1991 e 1994. O time esteve inativo desde 2005, quando disputou o Módulo II e acabou rebaixado. Em 2016, o clube se restruturou, disputou a Segunda divisão e, com uma boa campanha conquistou o acesso ao Módulo II para 2017.

Casa nova

A prefeitura municipal aplicou cerca de R$ 3 milhões na reforma do estádio Pedro Alves do Nascimento, que possui capacidade para 8 mil pessoas. As intervenções chegaram a gerar polêmica, porque o município queria explorar bares e restaurantes para a manutenção do estádio. No entanto, posteriormente ficou acordado que a Águia Grená poderá fazer uso dessa renda, além de ingressos, estacionamento e placas de publicidade. Na última rodada da primeira fase, o CAP encara o Cruzeiro em Patrocínio.

Lista de datas de cada jogo:

1ª Rodada: América-MG x Patrocinense - 17/01

2ª Rodada: Patrocinense x Tombense - 20/01

3ª Rodada: Patrocinense x URT - 24/01

4ª Rodada: Atlético-MG x Patrocinense - 28/01

5ª Rodada: Patrocinense x Democrata GV - 04/02

6ª Rodada: Tupi x Patrocinense - 10/02

7ª Rodada: Caldense x Patrocinense - 18/02

8ª Rodada: Patrocinense x Villa Nova - 25/02

9ª Rodada: Uberlândia x Patrocinense - 04/03

10ª Rodada: Boa Esporte x Patrocinense - 07/03

11ª Rodada: Patrocinense X Cruzeiro - 11/03