São Paulo-RS x Avenida: confira informações e valores dos ingressos para a estreia no Gauchão

O São Paulo-RS estreia no Campeonato Gaúcho contra o Avenida, nesta quarta-feira (17), às 20h30 (de Brasília), no Aldo Dapuzzo. Em forma de incentivo para a torcida feminina do Leão comparecer no estádio, o São Paulo-RS vai disponibilizar ingressos a meia-entrada para mulheres nesta partida.

Jogando em casa e com a presença de sua torcida, o Rubro-Verde espera estrear com vitória. Mesmo sem estrear em casa desde que subiu, o Leão tem bom retrospecto nas estreias do Campeonato Gaúcho, desde que subiu em 2013, o São Paulo-RS venceu três vezes, e perdeu apenas uma.

Confira as opções de ingressos

Antecipados – R$30,00 (inteira) e R$20,00 (meia)

Dia do jogo – R$40,00 (inteira) e R$20,00 (meia)

As meia-entrada são disponíveis apenas para estudantes e idosos mediantes comprovação.

Pontos de venda

Secretaria do Clube – Estádio Aldo Dapuzzo

Tabacaria Kan-Kan – Rua Duque de Caxias (Bairro Centro)

Lotérica Timão – Rua Cristóvão Colombo (Bairro Cidade Nova)

Sócios

Os sócios que tiverem com sua mensalidade em dia devem fazer check-in na secretaria do clube para retirada do ingresso.

Portões de Acesso:

Portão 1 (Av. Presidente Vargas): Sócios das modalidades Juvenil, Especial e Locatário.

Portão 4 (Rua América): Sócios da modalidade Efetivo e torcida em geral.

Portão 2 (Rua América): Visitante