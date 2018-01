Guia VAVEL do Campeonato Mineiro de 2018: URT

Fotomontagem: Isabelly Morais/VAVEL

A URT - União Recreativa dos Trabalhadores - está pronta para disputar mais uma edição do Campeonato Mineiro. A equipe de Patos de Minas, que tem feito boas campanhas ao longo dos últimos anos, conta com uma ótima atmosfera do Estádio Zama Maciel para poder realizar mais uma boa atuação no Estadual.

A equipe possui uma grande rivalidade com o Mamoré, que não disputará a elite do Mineiro nesta temporada e luta pelo acesso. Pelo Estadual, a equipe estreará contra o Uberlândia no dia 17 de janeiro, em jogo a ser realizado no Parque do Sabiá, no Triângulo Mineiro.

Elenco para 2018

Para a competição, foram 21 atletas contratados. Em uma cerimônia realizada em um salão de festas da cidade, a diretoria do clube apresentou o elenco e a comissão técnica para torcedores e sócios. No evento, ainda foi confirmada as permanências do goleiro Júnior Eustáquio, o volante Yan Gomes e o meia-atacante Ian Augusto, além da contratação do atacante Luis Felipe, de 20 anos que estava jogando na Portuguesa (SP).

Um dos grandes destaques na última campanha da equipe no Estadual, o meia Cascata não permaneceu na equipe que vai disputar o próximo estadual. O meia foi contratado junto ao América (RN) e pode ser um adversário do "Pato Loco", como é carinhosamente chamada a equipe de Patos de Minas, na próxima Série D.

Destaques

Com um elenco bastante reformulado em relação ao que disputou o último estadual, a URT conta com dois reforços que tiveram passagens em grandes clube do futebol brasileiro. O meia Jean Carioca está retornando ao futebol brasileiro após uma passagem pelo FK Kukesi da Albânia e é um dos destaques desse elenco. Além do Kukesi, Jean passou por clubes como Botafogo, Figueirense, Ponte Preta, ABC, XV de Piracicaba e Tigres do Brasil.

Um grande conhecido do futebol mineiro também marcará presença na equipe de Patos de Minas. Trata-se do experiente meia Ewerton Maradona, de 35 anos, que teve várias passagens por clubes de Minas Gerais como Caldense, Tupi, Uberaba, Tombense e Democrata de Sete Lagoas. Além desse clubes, Ewerton teve uma passagem discreta pelo Atlético-MG, que foi seu clube formador.

Além dos reforços, o clube ainda renovou o contrato do goleiro Marcão, que disputou o último estadual e o Campeonato Brasileiro da Série D pelo clube.

Ewerton Maradona, que disputou o último Campeonato Brasileiro da Série C, é um dos destaques da URT para esse Campeonato Mineiro (Foto: Raphael Lemos)

Técnico

A URT manteve no cargo o jovem técnico Rodrigo Santana, de 35 anos, que foi campeão do interior com o clube na última edição do Campeonato Mineiro. O treinador teve várias sondagens de times brasileiros, mas optou por renovar com o clube de Patos de Minas, no qual ele quase conseguiu o acesso para a Série C do Brasileirão.

Rodrigo Santana teve várias propostas mas optou por permanecer na URT (Foto: Divulgação/URT)

De olho em estágios na Europa e já pensando em consolidar sua carreira como treinador, Rodrigo também foi atleta profissional quando era mais jovem. Ele atuou por vários times da regiões Sul e Nordeste do Brasil, além de passagens por Bolívia e Hungria.

Aos 28 anos, o então meio-campista teve uma lesão na mão e precisou engessar, ficando três meses parado. Nesse tempo, Rodrigo foi convidado para ser auxiliar-técnico do Camboriú, de Santa Catarina, deu fim ao seu ciclo como jogador e iniciou a carreira de treinador.

Como auxiliar, Rodrigo passou por Pinheiros, Barueri e Uberaba. Como técnico profissional, treinou União Suzano, Juventus, Uberaba e URT. ​

Campanha do ano passado

A URT se consolidou como a grande campeã do interior pela segunda vez consecutiva na última temporada. Na primeira fase da competição, a equipe de Rodrigo Santana terminou na quarta colocação, com 19 pontos em 11 rodadas (cinco vitórias, quatro empates e duas derrotas).

Com a classificação para a próxima fase, a equipe de Patos de Minas enfrentou o Atlético-MG, que terminou a competição como líder da primeira fase. Na semifinal, a equipe de Rodrigo Santana não resistiu à força da equipe da capital e acabou sendo eliminada. No primeiro confronto, a URT segurou o Galo e empatou por 1 a 1, mas perdeu o jogo de volta pelo placar de 3 a 0.

História da equipe

A URT foi fundada em 09 de julho de 1939 e surgiu numa reunião de amigos, tendo como primeiro presidente Júlio Fernandes - eleito no dia da fundação do clube e empossado em 5 de agosto do mesmo ano. Atualmente, a equipe é uma das mais importantes da região do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro, com muitos títulos importantes.

O time conseguiu suas principais conquistas nos anos de 1999 e 2000: o bicampeonato da Taça Minas Gerais. Com isso, assegurou sua participação nas edições de 2000 e 2001 da Copa do Brasil. Em 2000, estreou contra uma grande equipe, o Fluminense, do Rio de Janeiro, e só perdeu no Maracanã, tendo conseguido um empate no Zama Maciel por 1 a 1 - gol de Ditinho. Em 2001, a URT foi eliminada pelo Mixto de Cuiabá, logo na primeira fase.

Um dos maiores ídolos da história da URT é o atacante Diltinho, artilheiro por duas vezes do Campeonato Mineiro da primeira divisão em 1999/2000, digno de estar eternizado nas bandeiras do clube.