Guia VAVEL do Campeonato Mineiro de 2018: Villa Nova

Fotomontagem: Isabelly Morais/VAVEL Brasil

Segundo time mais antigo de Minas Gerais em atividade – três meses e três dias mais novo que o Atlético-MG -, o Villa Nova entra no Campeonato Mineiro com a busca pela classificação no mata-mata, bem como a vaga garantida para disputar o Brasileirão da Série D, competição da qual o Leão do Bonfim estará ausente em 2018.

Para buscar caminhos bem sucedidos na temporada, o Villa Nova estreará no Campeonato Mineiro contra o Tombense, em Tombos, no Estádio Antônio Guimarães de Almeida, quarta-feira (17), às 20hs.

Elenco para 2018: renovações e a contratação de um centroavante

Em 2017, o Villa Nova teve duas competições a disputar, o Campeonato Mineiro e o Brasileirão da Série D. Com isso, preencheu o calendário, chegando até as oitavas de final da competição nacional.

A direção do Leão do Bonfim manteve boa parte do elenco de 2017, como os jogadores Marcelo Tchê, Renan Rinaldi e Paulo Vitor. Apostou na contratação de reforços, como o goleiro Conrado, de passagens pelo interior do Rio de Janeiro, o zagueiro Rafael Vitor, ex-atleta do Sub-23 do Atlético-MG, e o atacante Daniel Morais, ex-América-MG, Cruzeiro e Paraná Clube.

Foto: Divulgação/Villa Nova

Destaque: atacante Daniel Morais

Foto: Divulgação/Villa Nova

Contratado como grande reforço do Villa Nova para a temporada 2018, o atacante Daniel Morais passou por diversos times do futebol brasileiro dentre eles América-MG, Cruzeiro, Paysandu, Tupi e Náutico.

A última equipe de Daniel Morais foi o Paraná Clube, em 2017. O jogador participou da campanha do time paranaense que culminou no retorno da equipe paranista a Série A do Brasileiro.

Ficha técnica:

Nome: Daniel Morais Reis

Posição: Atacante

Idade: 31 anos (12/05/1986)

Último clube: Paraná Clube

Naturalidade: Belo Horizonte

Peso: 79 kg

Altura: 1,80 m

Pé dominante: destro

Técnico do Villa Nova: Ito Roque

Foto: Divulgação/Villa Nova

Adilson Roque, apelidado de Ito Roque, tem 49 anos e uma longa carreira como treinador. O profissional iniciou no CRAC, de Goiás, em 2005. Após este começo, peregrinou por diversas equipes do futebol do interior brasileiro, tendo maior sucesso em São Paulo, onde conquistou os títulos da Série A3 do Campeonato Paulista por Penapolense e Taubaté, respectivamente.

O comandante chegou ao Villa Nova no Campeonato Mineiro de 2017. O trabalho de recuperação do Leão do Bonfim durante o Estadual credenciou o treinador para seguir à frente do time durante a Série D do Brasileirão, levando a equipe até as oitavas de final.

Tabela da equipe (data, jogo, local)

17/01 – Tombense x Villa Nova – Antônio Guimarães de Almeida

21/01 - Villa Nova x Boa Esporte – Castor Cifuentes

25/01 – Villa Nova x Atlético – a definir*

28/01 – Uberlândia x Villa Nova – Parque do Sabiá

03/02 – Villa Nova x Tupi – Castor Cifuentes

10/02 – Villa Nova x URT – Castor Cifuentes

17/02 – Cruzeiro x Villa Nova – Mineirão

25/02 – Patrocinense x Villa Nova – Pedro Alves do Nascimento

04/03 – Villa Nova x Caldense – Castor Cifuentes

07/03 – Democrata x Villa Nova – Mamudão

11/03 – Villa Nova x América – a definir*

*segundo o site da Federação Mineira de Futebol, as partidas não têm local definido

Campanha em 2017: quase rebaixado, Villa se acerta no final

Sempre com a expectativa de uma boa campanha, o Villa Nova começou 2017 sob o comando de Leston Júnior. O jovem treinador não conseguiu dar padrão de jogo ao Leão, que chegou a correr risco de rebaixamento para o Módulo II do Campeonato Mineiro.

Leston comandou o Villa Nova por oito jogos e perdeu cinco. Com isso, chegou Ito Roque com a missão de salvar o Leão do Bonfim. Apesar de o descenso ter sido confirmado na décima rodada por América-TO e Tricordiano, o time alvirrubro terminou o campeonato em nono lugar, com apenas 11 pontos e sem conseguir a vaga para disputar a Série D do Brasileirão deste ano.

História da equipe: campeão mineiro e nacional

O Villa Nova Atlético Clube foi fundado em 28 de junho de 1908 por operários e mineradores da região. O clube está sediado no bairro do Bonfim, em Nova Lima, e a equipe manda seus jogos no Estádio Castor Cifuentes desde 1930.

Os primeiros títulos do Villa Nova aconteceram nos anos 1930, com o tetracampeonato mineiro, entre 1932 e 1935. O Leão do Bonfim só viria a ser campeão novamente em 1951, quando derrotou o Atlético por 1 a 0, no Independência, gol de Vaduca, e levantou sua quinta – e última - taça do campeonato estadual.

Foto: Divulgação/Villa Nova

A maior conquista do Villa Nova viria 20 anos depois. Próximo do Natal, os torcedores do Leão do Bonfim ganharam um belo presente. A equipe comandada por Martin Francisco – campeão mineiro em 1951 com o alvirrubro – derrotou o Remo e conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro.

Entre boas campanhas e fracassos, além de participações na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o Villa Nova só voltou a brigar por título em 1997. A equipe do técnico Brandãozinho foi vice-campeã mineira ao perder para o Cruzeiro, no Mineirão. A campanha inesquecível do Leão do Bonfim ainda conta com uma vitória sensacional sobre o Atlético por 3 a 0, nas quartas de final, e a eliminação do time alvinegro.

O último título comemorado pelo Villa Nova foi a Taça Minas Gerais, em 2006, ao derrotar, na decisão, o Uberaba.