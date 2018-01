Guia VAVEL do Campeonato Mineiro de 2018: Caldense

Fotomontagem: Isabelly Morais/VAVEL Brasil

A Associação Atlética Caldense, famosa pela alcunha "Veterana", como é carinhosamente apelidada, é um dos clubes mais tradicionais do interior de Minas Gerais. A equipe alviverde, fundada em 7 de setembro de 1925, conquistou o título mais importante de sua história em 2002, o Campeonato Mineiro, quando a competição não contou com os três grandes de Belo Horizonte.

A Caldense atualmente conta com uma estrutura de primeira. Possui um centro de treinamento com alojamentos para atletas e comissão técnica, campos de futebol, academia, vestiários, escritórios e piscina para a preparação física. O Verdão, de Poços de Caldas, manda seus jogos no charmoso estádio Ronaldão.

Em 2018, a agremiação do sul de Minas Gerais vai disputar o Campeonato Mineiro, a Série D do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. No estadual, o time dará o pontapé na próxima quinta-feira (18), contra o Democrata, em Governador Valadares, às 20h30.

Mudanças no Verdão

A Caldense, no início de 2017, contratou 25 jogadores visando os torneios da então temporada. A diretoria do clube assinou vínculos com velhos conhecidos da torcida, como o atacante Cristiano, que no ano anterior defendeu as cores do América-MG.

No entanto, a equipe não foi muito longe nos campeonatos que disputou. Ficou pelo caminho no Estadual, em quinto lugar, ainda na primeira fase; no Brasileiro da quarta divisão, foi eliminado precocemente na fase de grupos e ainda caiu para o Corinthians na Copa do Brasil.

Goleiros: Neguete, Gustavo Rangel, Camilo, Symon;

Zagueiros: Marcelinho, Alexandre Lazarini, Hélio Batista;

Laterais: Anderson, Rafael Estevam, Tharsus, Michel;

Volantes: Mineiro, Tiago Carpini, Álvaro, Higor, Carlos Vinícius;

Meias: Éwerton Maradona, Leandro Oliveira;

Atacantes: Edu Silva, Wellington Rato, Zambi, Carlinhos, Cesinha, Cristiano e Rafamar.

Em 2018, Caldense reestrutura equipe

Para 2018, a Caldense aposta novamente na reformulação da equipe. Apenas oito atletas são remanescentes das últimas temporadas alviverdes. Outros 18 atletas foram confirmados antecipadamente no dia 9 de outubro de 2017. O principal destaque da Veterana é o zagueiro Marcelinho.

À frente da comissão técnica desde o fim do ano passado, Zezito também teve seu nome confirmado pela direção do clube. Além dele, os preparadores Luiz Carlos Caldirón e Willian Júnio Basso, e o treinador de goleiros, Alexandre Vargas, terão a responsabilidade de cuidar das questões técnicas, táticas e físicas dos jogadores.

Elenco da Caldense para 2018:

Goleiros: Omar, Edvaldo e Fernando;

Laterais: Jefferson Feijão, Alexandre Lazarini, Fernandinho e Jhonatan;

Zagueiros: Marcelinho, Robinho, Davy, Rodolfo e Tharsus;

Volantes: Lucas, Mineiro, Jean e João Vitor;

Meias: Charles, Djalminha, Matheus, Marquinhos e Anderson Rosa;

Atacantes: Juninho, Potita, Carlinhos, Willian e Neílson.