Guia VAVEL da Copa do Nordeste 2018

Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia

O mais destacado torneio regional do país e uma das competições de maior atenção no futebol brasileiro durante o primeiro semestre, a Copa do Nordeste 2018 vai começar a ser disputada a partir desta terça-feira (16). Pela quarta vez consecutiva, os nove estados da região terão representantes na fase de grupos do torneio. De forma inédita, por melhorias no calendário e atendimento à solicitação dos clubes de maior poderio, foi disputada uma fase preliminar. A novidade também é a saída do Sport. O atual vice-campeão do Nordeste anunciou saída da Liga do Nordeste e não disputa o torneio. Além disso, pela primeira vez, o América-RN não se classificou.

Fase preliminar

Garantiram classificação à disputa da Copa do Nordeste os dois melhores de cada estado – exceto Bahia e Pernambuco, que contam com três representantes por serem os mais bem colocados no ranking de federações da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Na fase preliminar, foram oito clubes participantes – os vice-campeões de Alagoas, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, além dos terceiros colocados nos estaduais da Bahia e de Pernambuco.

Após sorteio, alguns confrontos foram realizados em agosto, enquanto outros foram disputados no começo deste mês de janeiro. CSA, Globo, Treze e Náutico superaram Parnahyba, Fluminense de Feira, Cordino e Itabaiana, respectivamente, e se classificaram.

Grupos da Copa do Nordeste

GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D Santa Cruz Vitória Bahia Ceará CRB ABC Botafogo-PB Sampaio Corrêa Confiança Ferroviário Altos-PI Salgueiro Treze Globo-RN Náutico CSA

Fórmula de disputa

Com menos equipes na fase de grupos, muda um pouco o formato da primeira fase. Com quatro chaves compostas por quatro equipes cada, os times disputam jogos de ida e volta entre si. Avançam às quartas de final os dois melhores de cada grupo. Em caso de igualdade na pontuação, são critérios de desempate: 1) maior número de vitórias; 2) maior saldo de gols; 3) maior número de gols pró; 4) confronto direto (quando o empate ocorrer entre dois clubes); 5) menor número de cartões vermelhos recebidos; 6) menor número de cartões amarelos recebidos; 7) sorteio. Como detalhe, o vencedor do confronto direto é o clube que levar a melhor no placar agregado dos dois confrontos da primeira fase e os gols marcados como visitante pode ser diferencial.

A partir das quartas de final, os duelos serão eliminatórios, disputados em sistema de ida e volta, o conhecido mata-mata. Avançam às fases seguintes quem vencer no placar agregado. Em caso de empate, os gols marcados fora de casa se tornam critério de desempate. Se, ainda assim, a igualdade persistir, as penalidades máximas serão o método para conhecer o vencedor.

