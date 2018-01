Guia VAVEL do Campeonato Gaúcho 2018: São Luiz de Ijuí

Estádio 19 de Outubro será o palco das partidas do São Luiz (Foto: Gerson Atkinson/divulgação)

O Esporte Clube São Luiz está de volta à elite do futebol gaúcho. Depois de três temporadas jogando a divisão de acesso, o clube da cidade de Ijuí consagrou-se Campeão da Segundona, começa 2018 com o objetivo de se manter na primeira divisão e trabalhar para se classificar entre os oito melhores do Campeonato Gaúcho 2018.

O clube foi fundado no dia 20 de fevereiro de 1938 por Angelino Alves dos Santos. Jogando em casa, no Estádio 19 de Outubro, o Rubro apostará na força do 12º jogador: a torcida.

Gauchão 2017: Campeão da Divisão de Acesso

Rebaixado em 2014, o São Luiz volta à elite do Gauchão depois de ser campeão da divisão de acesso, em 2017. O clube garantiu o retorno já no jogo da semifinal, contra o Inter de Santa Maria. Na final, o Rubro enfrentou o Avenida, de Santa Cruz do Sul (RS), que também já estava garantido no Gauchão 2018.

No primeiro jogo da final da Divisão de Acesso 2017, São Luiz e Avenida empataram em 1 a 1. No jogo de volta, no 19 de Outubro, mais um empate no marcador: 0 a 0. Com o empate no valor agregado das partidas, e não havendo o critério de gol qualificado, a final foi para os pênaltis. Nas cobranças alternadas, o goleiro Jonatas garantiu o título para o São Luiz depois de segurar uma cobrança e marcar o seu gol. Placar final: 9 a 8 nos pênaltis.

GAUCHÃO 2018: expectativas

O São Luiz de Ijuí está focado para o Gauchão 2018. Com o objetivo de se manter na elite e se classificar entre os oito melhores. O clube trabalhou firme durante os 48 dias de pré-temporada. Durante este período de preparação para o campeonato, o Rubro realizou 5 amistosos, conquistando 3 vitórias (Concórdia-SC, Cruzeiro-RS e SIAPERGS), 1 empate (Concórdia-SC) e 1 derrota (São José-RS).

TREINADOR: Paulo Henrique Marques permanece no clube

Contratado pelo São Luiz em agosto de 2016, o técnico Paulo Henrique Marques teve seu contrato renovado com o clube depois da campanha vitoriosa realizada em 2017, que lhe rendeu o título da Divisão de Acesso.

Paulo Henrique Marques ao lado do presidente do clube, Pedro Pittol (Foto: Divulgação / São Luiz)

Natural de Santa Rosa (RS), Paulo Henrique iniciou sua carreira de técnico de futebol em 2012. Durante os quase seis anos de carreira, Paulo Henrique passou por clubes como o SER Santo Ângelo, seu primeiro trabalho, Veranópolis, Santa Cruz, Passo Fundo, Avenida e Tupi de Crissiumal, último trabalho antes de chegar a Ijuí.

APOSTA DO CLUBE PARA 2018: Michel é o principal reforço para a temporada

O principal reforço do São Luiz para a temporada 2018 foi a contratação do centroavante Michel. O jogador chegou ao clube com o propósito de marcar gols, depois de ter se destacado no Gauchão 2015, jogando pelo Passo Fundo quando foi o goleador do campeonato, marcando 11 gols. Michel ainda tem passagens pelo Coritiba, quando jogou a Série A do Campeonato Brasileiro, Pelotas, Juventude, Luverdense, ABC e Ypiranga de Erechim, último clube pelo qual atuou.

Michel quando atuava pelo Coritiba (Foto: Reprodução / Site Oficial São Luiz)

Além do centroavante, o Rubro realizou outras contratações para reforçar o elenco: Paulo Henrique Gianezini e Gabriel (goleiros); Tairone (zagueiro); Mikael, Luís Felipe, Rudiero, Gustavo Xuxa, Henrique e Karl (volantes); Hugo Sanches, Sabiá e Éder (atacantes); Márcio Goiano (lateral).