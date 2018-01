Guia VAVEL do Campeonato Mineiro de 2018: Tombense

Google Plus

Fotomontagem: Isabelly Morais/VAVEL Brasil

O Tombense vai dar o pontapé em sua participação no Campeonato Mineiro de 2018 nesta quarta (17), às 20h, contra o Villa Nova, no Estádio Antônio Guimarães de Almeida. O Estadual terá novidades para esta temporada: em vez de quatro, os oito melhores times da primeira fase se classificarão para as quartas de final, enquanto os dois piores serão rebaixados ao Módulo II.

Para continuar na elite do futebol mineiro, o Gavião-Carcará trouxe algumas peças: por empréstimo, chegaram o lateral-direito Breno, do Atlético-PR, o zagueiro Roger, do CSA-AL, o atacante Rubens, do América-MG, o lateral-esquerdo Adriano Garça e o zagueiro Lucas Rex. O time também cedeu o volante Rodrigo, de 23 anos, para o Atlético-GO, e Diego Felipe para o São Bento.

O Tombense investiu em sua estrutura para esta temporada. Por ter a mente jovem e trazer conceitos novos, contratou como técnico o ex-jogador Ramon Menezes - foi revelado pelo Cruzeiro, teve passagem pelo Atlético-MG, Vasco e Bayer Leverkusen, da Alemanha. De olho nos adversários, buscou Lucas Moreira para o posto de analista.

O time da Zona da Mata enfrentará, na sequência, Vila Nova, Patrocinense, Caldense, Cruzeiro, Uberlândia, Boa Esporte, Democrata, América-MG, URT, Tupi e Atlético-MG. No último ano, o Tombense terminou em sétimo lugar com seis derrotas, quatro vitorias e três empates.

História dentro do Mineiro

Um grupo de garotos de 13 e 14 anos se organizou e acabou formando o Tombense Futebol Clube, em 7 de setembro de 1914, liderado pelo pai de um daqueles garotos - o Senhor Vieira é considerado o fundador do clube.

Na era do amadorismo do futebol, o time brilhou ao conquistar o campeonato da Zona da Mata mineira em 1935, contra o Tupi, em jogo final realizado em Carangola, cidade vizinha de Tombos. O time,porém, só começou a aparecer no cenário estadual na década de 2000.

Reformou seu campo, construiu uma concentração, montou times em diversas categorias e passou a disputar o Campeonato Mineiro. Tanto que, em 2002, conquistou o seu primeiro título de campeão mineiro da segunda divisão. A equipe estreou no Módulo II em 2003, com uma campanha modesta.

Já no ano seguinte, foi rebaixado e só voltou a disputar o Campeonato Mineiro da segunda divisão em 2006. Novamente conseguiu chegar ao título, mas recusou a vaga ao Módulo II de 2007. Em 2009 disputou novamente a segunda divisão, ficando com o segundo lugar e se classificando para o Módulo II de 2010. No ano de 2012 foi vice-campeão, conquistando uma vaga para disputar o Módulo I.

Assim que chegou à elite do futebol mineiro, o Tombense não fez feio em 2013. Classificou-se entre os quatro melhores, conquistando uma vaga nas semifinais. Em 2014, terminou em segundo lugar.

Títulos:

Campeão da Zona da Mata em 1935

Campeão Mineiro da segunda divisão em 2002 e 2006

Vice campeão da segunda divisão em 2009

Vice-Campeão Mineiro Modulo II em 2009 e 2012