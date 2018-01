Brasil de Pelotas encara o Juventude em primeiro embate do Gauchão 2018

INCIDENCIAS: Partida válida pela primeira rodada do campeonato Gaúcho 2018, a ser realizada no estádio Bento Freitas.

O glorioso Gauchão bate a porta e está na hora de conhecermos os times envolvidos e sedentos pela conquista do título. O embate desta quarta-feira (17), em especial, marca o confronto entre duas grandes forças gaúchas, as quais juntamente disputam o Brasileirão Série B. Trata-se de Brasil de Pelotas e Juventude.

O Juventude começa o ano com algumas baixas no elenco, fazendo com que o técnico Antônio Carlos vise alternativas no banco e, provavelmente, tenha que mudar seu estilo de jogo forçando uma linha de quatro defensores. Da mesma forma, o Brasil comandado por Clemer terá que se adaptar aos novos nomes, afinal são 17 atletas que ingressaram no clube neste início de temporada.

O confronto é um desafio, o qual ambos querem sair com a vitória e começar com o pé direito na competição. O jogo será realizado no estádio Bento Freitas e está marcado para esta quarta-feira, às 19h30min, horário de Brasília.

Brasil visa "postura diferente" para o decorrer do campeonato

O Xavante quase foi rebaixado no gaúcho 2017, sendo somente reerguido após a troca no comando técnico. Para esse ano, o clube contará com bem poucos daqueles que terminaram a Série B em oitavo lugar, apenas nove integram o elenco em 2018. Com a mudança drástica no elenco, clube acredita estar mais estruturado e planejado para a atual temporada.

Através de sua boa relação com o Internacional, Clemer, campeão da Libertadores como goleiro colorado, pediu a liberação de alguns atletas fora dos planos vermelhos. O também ex-líder das categorias de base do Inter, conseguiu para sua equipe a contratação do lateral-esquerdo Artur, dos meias Alisson Farias e Mossoró e do atacante Robério.

"É uma mudança grande. Estamos esperando que o time encaixe. É um grupo bem qualificado, mais jovem. Temos um bom relacionamento com Grêmio e Inter. Estamos correndo atrás dos 40 dias de preparo que os outros times do interior já têm. Mas este ano está sendo completamente diferente, 2017 foi mal planejado", disse o treinador.

Em primeira movimentação, o Brasil realizou jogo-treino contra o SIAPERGS no Bento Freitas. No embate aplicou o placar de 8 a 0, dando destaque para os autores desta goleada Mossoró, Itaqui, Heverton, Matheus Lima, Ednei e Robério. A partida serviu para o técnico Xavante colocar em prática todos os trabalhos realizados antes do início do estadual.

Antônio Carlos comanda último treino no Juventude e tem time encaminhado para a estréia

Antes da viagem até Pelotas, o técnico alviverde realizou sua última atividade na Serra em prol do confronto diante do Brasil. Na atividade realizada no estádio das Castanheiras, Antônio Carlos trabalhou de forma estratégica, dando poucas pistas a cerca da formação titular.

"Nós já estávamos pensando uma maneira do time jogar. Analisamos bem os dois amistosos que fizemos e temos uma base para o início do Campeonato Gaúcho. É mais ou menos o mesmo time que enfrentou o Cruzeiro-POA", declarou o treinador.

A certeza é que o lateral-esquerdo Pará, suspenso para a abertura do campeonato, não deve atuar. O jovem jogador Fernando, o qual começou entre os titulares, perde posição para o volante Mateus Santana. Segundo Zago, a experiência do volante canhoto tende a acrescentar em sua equipe.

"O Fernando subiu esse ano e talvez seja prematuro colocá-lo em campo nesse momento. Principalmente em um jogo difícil como sempre é contra o Brasil-Pel lá. Talvez, se o jogo fosse em casa, poderíamos arriscar com o Fernando. Mas como é em Pelotas, o Mateus tem essa experiência que precisamos nesse momento", avaliou Antônio Carlos.

Sem poder contar com sua força máxima por motivos distintos, o time a ser encaminhado para a partida contará com uma linha improvisada de quatro defensores: "Posso utilizar essa alternativa no momento em que tivermos todos os zagueiros a disposição, em condições de desempenhar aquela função e que tenham características de sair com a bola. Estamos trabalhando duas formações, mas para o início do campeonato vamos com a linha de quatro", finalizou o treinador.