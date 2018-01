Abertura do Campeonato Pernambucano 2018 é marcada por empates

(Foto: Araújo/Pesqueira FC)

O Campeonato Pernambucano 2018 teve início. Na noite desta quarta-feira (17), foram realizados dois jogos que abriram a primeira fase do Estadual, que vai até o mês de março e servirá como definição para as quartas de final. Enquanto o Pesqueira enfrentou o Belo Jardim, o Afogados da Ingazeira recebeu o Central. Flamengo de Arcoverde e Sport completam a rodada, no Áureo Bradley, às 21h30.

Afogados empata com Central no Vianão

No primeiro jogo oficial realizado à noite em Afogados da Ingazeira, o time da casa recebeu o Central, de Caruaru. Ao contrário do que era esperado, os times começaram o jogo partindo para cima, usando da velocidade, deixando o jogo movimentado. A primeira chance da partida veio com a Coruja, em cobrança de falta que Tarcísio cobrou para grande defesa do goleiro Murilo, que conseguiu evitar a abertura do placar no Vianão.

Em busca do primeiro gol, o Afogados passou a atacar de forma mais incisiva, principalmente com Etinho e Roger, que incomodavam pelas pontas. Em uma dessas chegadas, Etinho teve boa oportunidade, mas bateu para fora, tirando tinta da trave. Tanta insistência deu resultado. Tarcísio roubou a bola no meio campo e mandou rapidamente para Thalison, que cruzou para chegada de Douglas Bomba, que fez o primeiro gol não só da Coruja, mas do Campeonato Pernambucano 2018.

Sem criatividade, a Patativa só conseguiu fazer Danilo Nóbrega trabalhar ao final do primeiro tempo, no chute de Eduardo Erê. Antes de se encerrar a primeira tapa, o árbitro deu muitos amarelos para as duas equipes e Charles, do Afogados, acabou expulso. Mas não deu tempo para o time de Caruaru aproveitar a vantagem numérica.

Na segunda etapa, o Central mudou completamente a postura e passou a buscar o empate logo no primeiro minuto. Lucas Silva, que entrou no intervalo, foi o responsável pela primeira oportunidade ao receber e botar para fora rente a trave. Pouco depois, Leandro Costa recebeu fora da área, fez belo giro e mandou uma bomba, mas também não conseguiu marcar.

Com o passar do tempo, o Afogados ficou cada vez mais acuado no campo de defesa, tentando sair nos contra-ataques, sem sucesso. Com Danilo Nóbrega em grande noite, o Central só conseguiu chegar ao empate quando o árbitro marcou bola na mão de Oséas dentro da área. Na cobrança, Leandro Costa bateu com categoria e deu números finais ao jogo, que terminou 1x1.

Pesqueira não sai do zero contra o Belo Jardim

Para os times do interior, fica a expectativa de vencer os jogos em casa, para conseguir de forma mais tranquila a classificação para a próxima fase. Não é diferente com o Pesqueira, que recebeu o Belo Jardim no Joaquim de Britto e acabou empatando sem gols, frustando os 702 torcedores da Águia.

Durante o jogo, as duas equipes mostraram muita desorganização, errando muitos passes, o que dificultava a chegada ao ataque. O único time que realmente conseguiu ter oportunidades claras foi o Pesqueira. Em uma delas, Everton perdeu um gol absolutamente incrível de frente para o goleiro, batendo para fora.