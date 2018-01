Caxias não se intimida e vence Novo Hamburgo por 3 a 0 na estreia do Campeonato Gaúcho

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 1° RODADA DA FASE CLASSIFICATÓRIA DO CAMPEONATO GAÚCHO 2018, DISPUTADA NO ESTÁDIO CENTENÁRIO, EM CAXIAS DO SUL, RS

Na noite dessa quarta-feira (17) deu-se início a mais uma edição do Campeonato Gaúcho, e quem roubou a cena nesse primeiro dia de jogos foi o Caxias. O time da serra não se intimidou diante do recente campeão Novo Hamburgo e venceu a partida com um sonoro placar de 3 a 0. Os gols foram marcados por Diego Miranda e Rafael Gava na primeira etapa, com Nicolas fechando o marcador na segundo etapa. Com o triunfo - além de somar seus primeiros 3 pontos no torneio - o Caxias já dorme na liderança devido ao saldo de gols.

As equipes voltam a entrar em campo no Estadual já neste fim de semana, em uma próxima rodada que promete grandes jogos. Os adversários serão nada menos que a dupla Gre-Nal. Enquanto o time grená vai à Porto Alegre enfrentar o Grêmio, sábado (20) ás 16h30 na Arena, o Anilado vai tentar somar seus primeiros pontos diante do Internacional no Estádio do Vale, domingo (21) ás 17h.

Contratações mostram serviço, Caxias faz primeiro tempo agressivo e abre vantagem confortável

Logo na largada da partida, o time caxiense já recuperou a posse de bola - que era do adversário - e João Paulo cruzou para a área do seu ex-clube. O lance acabou não resultando em nada, mas serviria como uma amostra do que iria acontecer nos próximos 45 minutos. Em seguida, Túlio Renan entra na área e cai, mas o árbitro Lucas Horn entende que não houve a penalidade e manda o jogo seguir. Com um minuto de bola rolando, os mandantes já haviam criado duas situações de perigo contra a equipe do Vale dos Sinos.

Aos cinco minutos, Rafael Gava bateu escanteio na área e o volante Régis apareceu como elemento surpresa entre a zaga anilada e cabeceou, obrigando o goleiro Max a fazer uma defesa importante. Após essa pressão inicial do time da casa, os visitantes começaram a sair para o ataque e criar as chances para abrir o placar. A armação das jogadas de ataque eram boas, mas pecava na falta de efetividade. Branquinho e Édson desperdiçaram as suas chances e Diogo Oliveira errou duas vezes, uma dessas uma chance claríssima de gol, totalmente livre de marcação.

O velho ditado do futebol "quem não faz leva" mais uma vez se fez presente: aos 16 minutos, em cruzamento ensaiado originado de uma falta, Rafael Gava jogou a bola na área, ela desviou e sobrou para Diego Miranda no lado esquerdo da área. O meia soltou uma bomba rasteira e cruzada: 1 a 0. Atrás no placar, o Nóia tentava sair para propor o jogo em busca do empate, mas não conseguia criar situações claras de gol, graças a marcação forte e eficiente do Bepe. Em uma roubada de bola seguida de um contra-ataque rápido, mais uma vez as novas contratações do Caxias para a temporada mostraram a que vieram. Diego Miranda desarmou o rival e tocou para Rafael Gava, que arrematou com força e precisão no ângulo esquerdo. Golaço. O arqueiro Max até tentou evitar, mas o chute era indefensável. Aos 43, Édson perdeu mais uma chance clara para o Novo Hamburgo. Assim acabou um primeiro tempo muito movimentado, com o Caxias vencendo por 2 a 0.

Caxias não diminui o ritmo no segundo tempo e consolida goleada

Quem pensava que o time da casa iria se acomodar com a vantagem conquistada nos 45 minutos iniciais, se enganou. Os donos da casa começaram a etapa complementar com bastante ímpeto. Cleiton invadiu a área em velocidade, bateu e a bola passou com perigo. Aos quatro, Nicolas e Túlio Renan protagonizaram boa troca de passes, mas Túlio finalizou em cima do goleiro. Aos oito, Julinho cobrou lateral do lado esquerdo, João Paulo ajeitou e Nicolas bateu chutou forte: 3 a 0. Apesar do arremate ter sido violento, a bola acabou passando por baixo do goleiro Max, deixando a impressão de ser defensável.

Depois de ter conseguido um placar confortável, o time grená passou a administrar mais a partida cadenciando o toque de bola, e como consequência o jogo ficou mais lento e menos emocionante do que vinha sendo até então. O Anilado foi para o ataque em busca do empate improvável, mas não conseguia produzir chances de gol. Aos 15, Assis, e aos 19, Conrado, até tentaram furar a defesa caxiense, mas nada que assustasse muito. Laércio cabeceou por cima aos 23, e Túlio Renan perdeu mais uma chance aos 24.

Já nos minutos finais, o atual campeão gaúcho se lançou totalmente ao ataque e deixou espaços para o contra-ataque adversário. João Paulo recebeu lançamento e teve a chance de marcar o quarto gol, mas chutou em cima do defensor adversário. O placar não sofreria mais mudanças. Fim de jogo: 3 a 0. Uma vitória maiúscula do Caxias do Sul.