CSA pressiona e busca empate com Sampaio Corrêa na estreia do Nordestão

INCIDENCIAS: Partida válida pela primeira rodada da Copa do Nordeste 2018, disputada no Estádio Rei Pelé, em Maceió/AL

Desde o último mês de outubro sem jogos oficiais, CSA e Sampaio Corrêa entraram em campo na noite desta quinta-feira (18) e iniciaram a temporada. O duelo foi disputado no Estádio Rei Pelé, em Maceió/AL, e válido pela estreia dos clubes na Copa do Nordeste 2018. Os maranhenses abriram o marcador com Bruno Moura no primeiro tempo e sustentaram a vantagem até os 44 minutos da etapa final, quando Bruno Veiga garantiu o empate aos donos da casa.

Com o resultado, maranhenses e azulinos ficam com um ponto ganho, na segunda colocação do Grupo D. A próxima rodada do Nordestão será disputada em meados do início do próximo mês de fevereiro. O CSA encara o Ceará na Arena Castelão, em Fortaleza/CE, enquanto o Sampaio Corrêa irá receber o Salgueiro no Estádio Castelão, em São Luís/MA.

Foto: Adriano Arantos/RCortez/Ascom CSA

Sampaio Corrêa começa bem e abre vantagem

O bom público que compareceu ao Rei Pelé viu uma boa atuação do Sampaio Corrêa. Mesmo fora de casa, a Bolívia Querida atuou bem, buscava manter a posse de bola e surpreender. Por outro lado, mesmo muito bom conhecedor do palco esportivo, o CSA encontrava bastante dificuldade em subir ao ataque. O primeiro bom momento veio aos dez minutos, quando Bruno Moura cruzou na área e o goleiro Mota se antecipou para fazer a defesa.

Melhor dentro das quatro linhas, o panorama se mantinha. Os maranhenses exploravam bem os lados do campo, enquanto os alagoanos apresentavam muitas dificuldades em criar. Apesar do jogo bem faltoso em seu início, o Azulão conseguiu chegar com perigo com Michel Douglas. Depois de receber cruzamento de Celsinho, o centroavante se antecipou à defesa e testou para fora.

A equipe do Mutange quase abriu o placar em nova oportunidade quando Marcos Antônio alçou na área e Rodrigo Lobão ficou com a sobra para encher o pé e assustar. Quando voltou a aparecer no campo de ataque, o Sampaio Corrêa abriu o placar. Aos 27 minutos, Reginaldo avançou em velocidade, cruzou da esquerda, Bruno Moura completou de primeira e saiu na frente.

Os donos da casa tentaram responder à altura logo no lance seguinte com um forte chute de Dawhan, mas a bola desviou na zaga e saiu. Em seguida, Marcos Antônio chutou do meio da rua e assustou o goleiro. Na reta final do primeiro tempo, a pressão azulina continuou. Primeiro, Marcos Antônio arriscou de longe e encheu o pé. Andrey defendeu com dificuldades. Em seguida, Leandro Souza tocou para trás e Daniel Costa chutou no alto, para nova boa e providencial intervenção do arqueiro tricolor.

Foto: Adriano Arantos/RCortez/Ascom CSA

CSA busca empate na reta final e minimiza prejuízo

O CSA começou o segundo tempo determinado a buscar o empate a todo o custo. A pressão nos momentos finais da etapa inicial continuou. Didira cruzou e a defesa do Sampaio se antecipou a Michel Douglas. No lance seguinte, Marcos Antônio cobrou escanteio e Didira ficou com a sobra para emendar um chute forte para a defesa de Andrey.

Aos poucos, o Sampaio Corrêa buscou neutralizar a pressão azul e usou a velocidade para manter a vantagem. Em uma das oportunidades mais perigosas, Marlon bateu cruzado e Mota espalmou. Os treinadores começaram a realizar as modificações necessárias para suas estratégias, mas o CSA era mais perigoso. Com poucos minutos em campo, Bruno Veiga cruzou, Michel dominou e rolou para Daniel Costa bater cruzado e Andrey espalmar.

Com o tempo, o nervosismo, a ansiedade e a ineficácia nas finalizações deixavam o CSA mais tenso e vulnerável na defesa. O Sampaio Corrêa tentava cadenciar o jogo para manter a vitória. Mas os mandantes foram premiados por buscarem mais o gol. Aos 44 minutos, Daniel Costa cobrou falta no lado direito de ataque, próximo à linha de fundo, o sistema defensivo do Sampaio Corrêa se atrapalhou e Bruno Veiga ficou livre, com o gol completamente aberto, para empatar o jogo. No último lance, quase o Azulão do Mutange conseguiu a virada, quando Daniel Costa cobrou falta e Leandro Souza desviou de cabeça. A bola passou muito perto da trave e foi para fora para manter o empate.