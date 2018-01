Flávio Araújo valoriza grupo do CSA por empate contra Sampaio Corrêa: "Preparado para jogar"

Foto: Alisson Frazão/Ascom CSA

Não foi a estreia de temporada esperada pelo torcedor do CSA. Entretanto, a busca do empate aos 44 minutos diante do Sampaio Corrêa deixou um pouco mais de alívio no ambiente. O jogo contra os maranhenses foi disputado na noite dessa quinta-feira (18) no Estádio Rei Pelé, em Maceió/AL, válido pela primeira rodada da Copa do Nordeste e terminou empatado em 1 a 1.

Após o jogo, o técnico azulino, Flávio Araújo, expôs suas opiniões e avaliações sobre os primeiros 90 minutos de seus comandados em um jogo oficial em 2018. Embora tenha reconhecido que a vitória era importante demais, o treinador deixou bem claro as virtudes do Sampaio Corrêa e valorizou o ponto conquistado diante da torcida. "Sabíamos que tínhamos um jogo difícil. Do time do Sampaio Corrêa que conseguiu o acesso à Série B, nove jogadores estão nesse grupo. Não foi um resultado excelente, mas, dos males, o menor. Não conseguimos a vitória, mas também não perdemos”, declarou.

Ciente de que alguns pontos negativos ocorreram na partida, Flávio Araújo mostrou paciência e tranquilidade. Com otimismo, falou que imaginava o complicado início de jogo e, com o passar do tempo e a sequência de jogos por diversas competições nesses dois primeiros meses do ano, as melhoras serão vistas. “Eu sei que, logicamente, nós não começaríamos criando muitas jogadas de ofensividade, de gol, mas tivemos dificuldades no primeiro tempo e isso melhorou no segundo. Mas, com o passar dos treinamentos e dos jogos, nós vamos melhorar porque nós temos jogadores de qualidade no nosso elenco”, continuou.

Ao falar de maneira detalhada sobre o jogo, o comandante marujo avaliou que os primeiros minutos foram complicados e deram mais ânimo ao Sampaio Corrêa em arriscar uma vantagem, obtida no primeiro tempo. Além disso, Flávio exaltou o empenho de seus atletas em buscar a igualdade e elogiou o goleiro tricolor Andrey, por fazer defesas importantes fundamentais no resultado final.

“Nós passamos 19 minutos do primeiro tempo para poder entrar no jogo, ter produção, criação dentro do campo ofensivo. Antes disso, o Sampaio estava marcando muito bem e nós aceitamos essa marcação. Depois melhoramos. Começamos a ter uma troca de passes, uma criação de linha de passe dentro do campo ofensivo, jogando com mais profundidade, mas infelizmente tomamos o gol no momento em que estávamos melhor no jogo e foi assim no primeiro tempo. Voltamos para o segundo tempo bem, mas o gol não saiu. E como o gol não saiu, a equipe começou a errar e acertar, e era o jogo que o Sampaio queria. Mas nós procuramos não desacreditar, acreditamos que tínhamos condições de buscar um resultado de empate ou de vitória. Nós procuramos sempre o gol”, explicou.

O CSA mira suas atenções no Campeonato Alagoano. A estreia na competição estadual acontece às 16 horas deste domingo (21), quando o Azulão do Mutange encara o Santa Rita no Estádio Olival Elias de Moraes, em Boca da Mata. Flávio Araújo comentou sobre sua expectativa para o jogo do fim de semana, em uma competição que o clube não conquista há uma década e o arquirrival CRB é o atual tricampeão.

“Daremos um tempo na Copa do Nordeste e voltamos todas as nossas atenções para o jogo contra o Santa Rita, onde vamos buscar o título e, com todo o respeito ao Santa Rita, mas temos que começar com vitória. Logicamente que nós vamos esperar a avaliação do departamento médico, fisiológico e físico para ver quem desses jogadores que iniciaram hoje e o que poderemos fazer para o jogo de domingo. Mas o mais importante é que o grupo está preparado para jogar”, finalizou.