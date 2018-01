Vila Nova decepciona e fica no empate com Iporá na estreia do Campeonato Goiano

INCIDENCIAS: 1ª rodada do Campeonato Goiano 2018; A partida foi realizada ás 20h30, no estádio Olímpico, em Goiânia (GO)

ÁRBITRO: André Luiz Castro (GO) apitou a partida, auxiliado por Fabrício Vilarinho (GO) e Alexandre Amaral (GO)

O Vila Nova começou o ano decepcionando o seu torcedor. Na estreia pelo Campeonato Goiano, o Tigrão ficou no empate em 1 a 1 com o Iporá e saiu vaiado de campo no estádio Olímpico. Enquanto o futebol não chamava a atenção, o atacante Walter, que antes havia sido oferecido ao clube, foi até o estádio acompanhar a partida e fez sucesso entre alguns torcedores colorados nas cadeiras.

Com o resultado, o Vila Nova conquistou apenas um ponto e está na terceira colocação do Grupo B. O próximo jogo do time colorado será novamente no estádio Olímpico, no próximo domingo (21), ás 17h, contra o Goiás, mas com mando do rival e com torcida única apenas para os esmeraldinos.

Já o Iporá, também conquistou seu primeiro ponto na competição com esse empate e enfrenta o Anápolis na próxima rodada, no domingo (21), ás 16h30, no estádio Ferreirão, na cidade de Iporá.

Lobo Guará sai na frente e domina o primeiro tempo

A partida começou bem morna. O Vila Nova tentava ficar com a posse de bola, mas tinha muitas dificuldades e o Iporá sempre tentava arranjar um contra-golpe para achar um gol. A primeira chance veio em passe de Elias para Júnior Brandão que chutou forte e o goleiro Gabriel segurou.

A torcida do Vila já dava sinais de impaciência e ficou mais ainda quando o Iporá chegou pela direita, o cruzamento desviou e encobriu o goleiro Gabriel, chegando nos pés de Júnior Brandão. Ele só empurrou para as redes e fez a festa do torcedor do Lobo Guará no estádio Olímpico.

Após o gol, o Vila buscou uma resposta. Depois de cobrança de escanteio, o zagueiro Diego Giaretta cabeceou a bola com perigo e tirou tinta da trave do goleiro Cleriston. O Iporá seguiu nos contra-ataques e quase marcou quando Júnior Brandão tocou para Adryan, que perdeu o ângulo da bola e chutou em cima do goleiro Gabriel.

No fim do primeiro, o estádio Olímpico ecoou o som de vaias e a certeza de que o Vila Nova precisava melhorar no segundo tempo se não quisesse sair derrotado de campo.

Vila Nova pressiona na etapa final e acha gol de empate

O Vila Nova cresceu pra cima do Iporá no início do segundo tempo e passou a ter o controle do jogo. A primeira chance foi do atacante Matheus Anderson, que mandou por cima do gol de Cleriston. Depois, foi a vez de Ramon chutar em cima do goleiro do Lobo Guará, Reis não conseguiu o rebote e Geovane foi travado.

Apesar disso, a pressão deu resultado. Depois de uma cobrança de falta em cima da barreira, a defesa do Iporá bobeou e não conseguiu afastar. A bola perambulou na área até cair nos pés de Maguinho, que finalizou no canto esquerdo de Cleriston e empatou o jogo: 1 a 1.

Depois do empate, o Iporá perdeu uma chance inacreditável. Elias cobrou falta na área e a bola passou por todo mundo, até pelo goleiro Gabriel, até chegar no atacante Júnior Brandão, que só tinha a tarefa de empurrar para as redes embaixo do gol. O problema foi que a bola resvalou na sua coxa e subiu demais, mandando pra fora.

O Vila Nova ainda teve duas chances de gol. Ramon finalizou muito perto da trave de Cleriston e Reis, em cobrança de falta, mandou a bola muito perto da meta. O Iporá respondeu com Leandro Aguiar, finalizando cruzado e assustando o goleiro Gabriel.

A partida terminou empatada e o resultado provocou as mesmas vaias do fim do primeiro tempo, além da insatisfação dos jogadores do Vila Nova com a atuação apresentada.