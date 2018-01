Salgueiro estreia no Campeonato Pernambucano 2018 com empate sem gols contra Vitória

Foto: Márcio Souza/Especial à VAVEL Brasil

Estreando no Campeonato Pernambucano 2018, o Salgueiro visitou o Vitória na Arena de Pernambuco, pela 2ª rodada, em duelo na tarde deste domingo (21). Em partida bastante equilibrada do início ao final, as equipes não apresentaram eficiência nas finalizações e empataram sem gols.

Com o resultado, o Carcará conquista o primeiro ponto na competição, ficando assim na 8ª colocação devido ao saldo zerado. O Taboquito, no entanto, volta a empatar no campeonato e garante seu segundo ponto ganho, indo à 7ª posição na classificação, permanecendo no grupo dos classificados às quartas de final.

Os times voltam a campo, pela 3ª rodada do Estadual, já nessa quarta-feira (24) às 21h (de Brasília). Os vitorienses vão ao Joaquim de Britto e medem forças contra o Pesqueira, enquanto que os salgueirenses vão receber o América no estádio Cornélio de Barros, no Sertão Central de Pernambuco.

Calango e Tigre voltam a empatar

Depois de estreia com empate no torneio, Belo Jardim e Flamengo de Arcoverde duelaram neste domingo (21) em busca da primeira vitória, no Joaquim de Britto, em Pesqueira. Em partida pela 2ª rodada, o Tigre saiu em vantagem, mas cedeu empate em 1 a 1, com gol marcado por Anderson Felipe; Jader descontou.

Com o placar igualado, as equipes voltam a empatar e continuam sem vencer no certame. Os alviverdes ficam na 5ª colocação e acumulando dois pontos ganhos, enquanto os rubro-negros sobem à 6ª posição na tabela, somando os mesmos dois pontos, o que os mantém dentro da zona classificatória às quartas.

Os belo-jardinenses vão duelar agora com o Afogados da Ingazeira na quarta-feira (24) às 21h (de Brasília), no Vianão. Os flamenguistas, por outro lado, vão folgar no meio de semana e voltam a atuar somente na 4ª rodada no próximo domingo (28), às 17h (de Brasília), ante o Central no Lacerdão em Caruaru.