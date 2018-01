Campeonato Gaúcho: tudo que você precisa saber sobre São Paulo-RS x Cruzeiro-RS

Fidelis comemorando seu gol contra o Cruzeiro-RS, em 2017 (Foto: João Figueiredo)

Nesta quarta-feira (24), o São Paulo-RS recebe o Cruzeiro-RS no Aldo Dapuzo, às 20h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. O Leão do Parque é sétimo colocado do Gauchão e precisa vencer para continuar dentro do G-8. Do outro lado, o Cruzeiro-RS é vice-lanterna do estadual e busca sua primeira vitória no Campeonato Gaúcho.

+ São Paulo-RS x Cruzeiro-RS: confira informações e valores dos ingressos

Como chegam?

São Paulo-RS: Após estrear com uma vitória sobre o Avenida por 1 a 0, o Rubro-Verde foi derrotado pelo Juventude no Alfredo Jaconi por 3 a 1. Mesmo com a derrota, a equipe saiu de cabeça erguida sabendo que teve um desempenho bom e que a vitória poderia ter saído se tivesse aproveitado suas chances de gols.

Cruzeiro-RS: Vice-lanterna do campeonato, o Cruzeiro-RS precisa vencer para respirar na tabela. A equipe estreou perdendo seu clássico para o São José por 2 a 1, e na última rodada foi derrotado pelo Brasil de Pelotas na sua casa, por 1 a 0.

Prováveis escalações:

São Paulo-RS: Nicolas; Thiago Machado, Marcelo, Gullithi e Anderson Pico; Leanderson, Tom e Labarthe; Janderson, Fred Saraiva e Luís Gueguel.

Cruzeiro-RS: Deivity; Lucas Carvalho, Fernando Pinto, João Guilherme e Dê; Jonathan, Reinaldo, Foguinho, Kayron e William Kozlowski; França.

Arbitragem

Quem vai comandar a partida no apito será o árbitro Jonathan Pinheiro, auxiliado pelos árbitros assistentes Rafael da Silva Alves e Leirson Peng Martins.

Números do confronto

Desde que o Rubro-Verde voltou a elite em 2013, São Paulo-RS e Cruzeiro-RS se enfrentaram quatro vezes. O Estrelado leva vantagem no confronto, vencendo duas vezes, um empate e uma vitória para o Leão do Parque.

Mas no entanto, o São Paulo-RS tem uma boa lembrança sobre o Cruzeiro-RS, a última goleada do Rubro-Verde no Campeonato Gaúcho aconteceu sobre o Estrelado. No dia 12 de março de 2014, o São Paulo-RS bateu o Cruzeiro-RS por 4 a 1 no Aldo Dapuzzo.