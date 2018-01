Salgueiro fica no empate com América-PE e segue sem vencer em 2018

(Foto:Divulgação/América-PE)

A abertura da rodada desta quarta-feira (24), a terceira do Campeonato Pernambucano, foi de responsabilidade dos times do interior do estado. No Cornélio de Barros, em Salgueiro, o Carcará recebeu o América-PE. Ainda no sertão pernambucano, o Afogados enfrentou a equipe do Belo Jardim, no repaginado estádio do Vienão. Já no agreste, Pesqueira e Vitória das Tabocas duelaram buscando melhorar na tabela, no estádio Joaquim José de Britto. Todas as partidas tiveram início às 20h. O encerramento da rodada será amanhã, com jogo entre Santa Cruz e Central, no Arruda.

Após início movimentado, Salgueiro não sai do empate diante do América-PE

Carcará e Mequinha mediram forças, no Cornélio de Barros, e o jogo começou agitado. Logo aos quatro minutos, em boa investida do time do América-PE, Julio César cabeceu na trave do goleiro Mondragon. A máxima "quem não faz leva" prevaleceu de novo. Já aos oito minutos, Maurício abriu o placar fazendo o primeiro gol do Salgueiro na competição. O que não faltou foi emoção nesse primeiro tempo. A reação do Mequinha também não demorou muito. Após bom lançamento de Iran, defesa do Carcará falha e Wallace iguala para equipe americana. Depois dos gols, a partida deu uma esfriada. Sem grandes chances para ambas as equipes, o arbitro Luiz Cláudio Sobral pôs fim na primeira etapa.

O segundo tempo começou pegado e com muitas faltas para os dois lados. O primeiro lance de perigo só aconteceu ao 21. Em cobrança de falta para os mandantes, Laércio bateu forte para o gol mas bola vai para fora. A resposta do América-PE veio sete minutos depois, também em lance de bola parada. Fabiano cobra bem mas joga para fora da meta de Mondragon. O jogo de empolgante, só teve o início. O próximo lance de perigo só veio com uma cabeçada de Laércio, de novo ele, aos 39 e, após bola na trave, aos 46, Maurício não conseguiu aproveitar pelo lado do Salgueiro. Partida terminou em 1 a 1 e equipe salgueirense segue sem vencer no Pernambucano.

O América-PE chega a quatro pontos na competição e volta a campo contra o Afogados, no próximo domingo (28) às 16h, no estádio do Ademir da Cunha. Já o Carcará enfrenta o Belo Jardim, fora de casa, no José Bezerra de Mendonça também às 16h do domingo (28).

Afogados recebe Belo Jardim e não sai do 1 a 1

Após empatar na primeira rodada e amargar um 0 a 2 diante do Sport no último jogo, equipe do Afogados buscava sua primeira vitória no Campeonato Pernambucano. O Belo Jardim também ainda não havia vencido na competição. Time Brejeiro empatou nas duas rodadas anteriores e iniciou a partida querendo subir na tabela. Com Arbitragem no estádio Valdemar Viana de Araújo, o Vienão, ficou por conta de Michelangelo Martins de Almeida Junior. O atacante Kelvis, revelado pelo Náutico, foi quem abriu o placar para o time visitante. O experiente Etinho, de 33 anos, descontou para o Afogados.

O Belo Jardim permanece invicto, mas sem vencer na competição. O próximo jogo do time alviverde será em casa diante do Salgueiro. Já o Afogados, vai em busca de uma melhora na tabela, enfrentando o América-PE no Ademir da Cunha. Ambos os jogos acontecerão nesse domingo (28) às 16h.

Vitória das Tabocas consegue primeira vitória no Pernambucano, fora de casa, diante do Pesqueira

Depois de empatar diante de Santa Cruz e Salgueiro, enfim a equipe da cidade de Vitória de Santo Antão consegue sua primeira vitória na competição. E foi na casa do Pesqueira, no estádio Joaquim José de Britto, sob os olhares atentos do árbitro Tiago Nascimento dos Santos. Logo aos 27 minutos do primeiro tempo, Val Paraíba abriu o placar para o time visitante. A dupla de ataque do Vitória estava mesmo inspirada. Em boa jogada do time tricolor, Thomas Andersou ampliou o marcador aos 41. O desconto dos mandatários de Pesqueira só veio aos 28 minutos da segunda etapa, com o defensor Felipe Almeida.

O Pesqueira tem jogo duro na próxima segunda-feira (29) diante do Sport, às 20h. A equipe tem apenas um ponto na competição e se complica na tabela. Já pelo lado do Tricolor das Tabocas, o próximo confronto será no domingo (28), às 16h, frente ao Náutico, que assumiu a liderança do Pernambucano após vencer Clássico dos Clássicos.