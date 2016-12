Messias avalia temporada como positiva e projeta 2017 de muito trabalho no América-MG

Foto: Divulgação/Assessoria P2

A temporada 2017 foi de afirmação para o zagueiro Messias, cria das categorias de base do América-MG. O jogador iniciou a temporada como opção do técnico Givanildo de Oliveira e terminou como titular absoluto na equipe de Enderson Moreira. Se no primeiro semestre, o defensor pouco entrou em campo, no segundo, teve diversas chances e aproveitou bem.



O jogador atuou em nove partidas do Brasileirão, sendo sete de forma consecutiva. Dessa forma, o zagueiro fez uma análise da temporada. “Avalio como positiva a temporada de 2016. Comecei o ano com poucas oportunidades, mas, graças a Deus, na reta final tive bastante jogos e pude fazer boas partidas, mostrar meu potencial, do que sou capaz. Espero que em 2017 possa continuar tendo uma boa sequência de jogos para mostrar meu trabalho e ajudar o América cada vez mais”, comentou.



Nos nove jogos em que Messias foi titular, o América sofreu apenas 12 gols (média de 1,33). Para efeito de comparação, nas outras 29 partidas na Série A, o Coelho foi vazado 46 vezes (média de 1,58). Com bons números, Messias conquistou a confiança de Enderson Moreira e espera seguir na equipe titular durante o Campeonato Mineiro de 2017, quando a equipe defenderá o título de melhor time de Minas Gerais.



“Quero fazer meu trabalho bem feito, dando meu melhor sempre. O Enderson é um cara muito justo e sei que se ele achar que sou merecedor, vai seguir me dando chances. Ele já conhece meu trabalho, isso ajuda bastante. Sabe da minha qualidade. Espero seguir com chances no Mineiro, pois sempre darei meu melhor, trabalhando em alto nível para ser opção”, disse.