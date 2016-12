América-MG anuncia volante Gerson Magrão como segundo reforço para 2017

Gérson Magrão possui duas passagens pelo futebol mineiro (Foto: Getty Images)

Após anunciar o atacante Hugo Almeida, que estava no Juventude, como primeiro reforço de 2017, a diretoria do América-MG confirmou, nesta segunda-feira (19), a contratação do volante Gerson Magrão, que atuou no CRB nesta temporada. Polivalente, o jogador, de 31 anos, pode atuar tanto na lateral esquerda, como no meio-campo.

Magrão retorna ao futebol mineiro após sete anos, desde que defendeu o Cruzeiro, em 2009, sendo campeão Mineiro daquele ano, além de conquistar um vice-campeonato da Copa Libertadores da América. Em 2007 ajudou no acesso à Série A do Ipatinga, que fez a segunda melhor campanha da Série B. O volante também defendeu o Flamengo, Primavera, Santos, Figueirense, Feyenoord, Dínamo de Kiev e Sporting Lisboa.

Além de Gerson Magrão e Hugo Almeida, o América-MG deve concretizar, nos próximos dias, a contratação do meia Renan Oliveira, que possui contrato com o Atlético-MG até o meio do ano que vem e que não será renovado. O lateral Alex Silva e o zagueiro Jesiel também estão na mira do dirigentes alviverdes. Alguns jogadores do Cruzeiro também estão cotados para vestir a camisa do Coelho para a próxima temporada.

Os novos contratados se apresentarão ao técnico Enderson Moreira no próximo dia 5 de janeiro, quando começa a pré-temporada do América-MG.