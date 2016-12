América-MG acerta empréstimo de Xavier ao Macaé para disputa do Campeonato Carioca

Xavier (à esquerda) tem vínculo com América desde 2009 (Foto: Carlos Cruz/América-MG)

Há sete anos defendendo as cores do América-MG, o meia Xavier terá sua primeira experiência profissional fora de Minas Gerais. O jogador, de 22 anos, foi emprestado ao Macaé pelo Coelho para a disputa do Campeonato Carioca de 2017, cujo vínculo com o time do Rio de Janeiro foi firmado até abril do ano que vem, quando se encerra o estadual.

Em entrevista à VAVEL Brasil, Xavier comentou sobre o empréstimo. “Estou contente e satisfeito por poder vestir a camisa do Macaé, que é um clube de tradição no Rio de Janeiro, que disputa a primeira divisão do campeonato carioca, tem uma visibilidade boa e disputa o Campeonato Brasileiro [Série C]. Eu espero que a gente faça um belo Estadual, com bons resultados coletivos e individuais”, pontuou o meia.

O mandatário do Leão Praiano também confirmou o acordo. "Já está certo, [Xavier] chega por empréstimo. No ano passado, foi muito bem contra a gente nos jogos pela Série B", afirmou Mirinho, presidente do time carioca, lembrando que América e Macaé disputaram a segunda divisão do Campeonato Brasileiro em 2015.

Xavier participou de 25 jogos pelo América, tendo sido 8 nesta temporada e 17 em 2015. A última vez que esteve em campo pelo time mineiro foi na rodada final do Brasileirão deste ano, no dia 11 de dezembro, contra o Santos, em que começou como titular. Natural de Divinópolis, o jogador esteve durante toda a sua carreira profissional defendendo o Coelho e analisou essa trajetória.

“Foram sete anos muito bons vestindo a camisa do América. Tempo de muito aprendizado, convivência com profissionais muito qualificados, onde fiz grandes amigos, desde funcionários a atletas do clube”, disse.

Cria da base alviverde, Xavier tem contrato com o time mineiro até abril de 2018. O jogador subiu à equipe profissional do América em 2014, mas sua estreia aconteceu somente no ano passado, diante do Paysandu, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Essa partida por si só já foi especial para o meia, mas a que o marcou mesmo foi a que veio em seguida.

Barradão, jogo contra o Vitória pela 16ª rodada da Série B, e Xavier viveu sua primeira oportunidade da carreira na condição de titular. Como aconteceu em outras ocasiões, o jogador atuou improvisado na lateral esquerda e sofreu o pênalti que fez com que o América conseguisse abrir o placar.

“A minha estreia com a camisa do América foi no jogo contra o Paysandu, mas, no jogo seguinte, comecei como titular, contra o Vitória. Além de ter estreado com a camisa titular, foi ainda numa posição que não era a minha de ofício. A gente estava ganhando o jogo por 1 a 0, onde eu tinha sofrido um pênalti, e acabamos tomando o empate no fim”, relembrou Xavier.

Novo comando

Xavier deve se apresentar ao clube carioca no dia 2 de janeiro, quando o novo treinador da equipe, René Simões, também começa seus trabalhos no time, depois de ter sido anunciado nesta quinta-feira (29). O Macaé faz sua estreia no Campeonato Carioca no dia 29 de janeiro, contra o Madureira, no Moacyrzão.