América-MG confirma acertos próximos com meia Renan Oliveira e lateral Pará: "Falta assinar"

Ricardo Drubscky garante: América-MG fará apenas contratações pontuais para 2017 (Foto: Divulgação/América-MG)

O América-MG se movimenta para anunciar novidades no elenco para 2017. Nesta sexta-feira (30), o diretor de futebol do Coelho, Ricardo Drubscky, afirmou que o clube está muito próximo de acertar com o meio-campo Renan Oliveira, do Atlético-MG, e com o lateral-esquerdo Pará, do Cruzeiro.

No caso de Renan Oliveira, que possui contrato com o Galo até junho de 2017, o jogador estuda, juntamente com a diretoria alvinegra, se rescinde ou renova o contrato até o final do próximo ano. Já a situação de Pará é mais tranquila. América-MG e Cruzeiro já acertaram a documentação do jogador. De acordo com Drubscky, as contratações podem ser anunciadas nas próximas horas.

”Eu diria que são jogadores que estão em processo muito adiantado de negociação. Mas, mineiros como somos e trabalhando no futebol onde a exposição é muito grande e a cobrança é muito alta, somos obrigados a dizer que após a definição, assinatura de compromisso, com a certeza de que as negociações chegaram ao ponto ideal, então vamos anunciar. Mas são jogadores que estão em nossa pauta, sendo negociados e esperamos concretizá-las nas próximas horas”, afirmou o diretor de futebol.

Pará deve assumir titularidade na lateral esquerda do Coelho em 2017 (Foto: Washington Alves/Light Press)

Ao contrário da atual temporada, no qual o América contratou diversos jogadores para os mais variados setores, em 2017 virão apenas reforços pontuais. Até o momento, o Coelho fechou com três jogadores: o lateral-direito Alex Silva, o meio-campo Gerson Magrão e o atacante Hugo. Assim, Ricardo Drubscky espera não inchar o elenco.

”Nós estamos no mercado como todas as equipes grandes do Brasil estão. Mas estamos tendo o cuidado de trabalhar, buscar e fechar com jogadores que realmente nos interessem. Está sendo um trabalho bem mais criterioso, por isso um pouco mais demorado, porque não estamos trazendo jogadores que nos indicam ou que por esse ou aquele motivo possam servir. Pelo contrário, nós estamos com uma ideia bem elaborada com nosso treinador, com a maneira que ele quer que o time jogue, de como quer montar a equipe. Então estamos buscando jogadores no mercado que possam nos atender”, disse o dirigente.

Gerson Magrão terá terceira passagem pelo futebol mineiro (Foto: Divulgação/CRB)

Ricardo Drubscky confirmou, também, a liberação do lateral-direito Hélder para o Goiás. O dirigente afirmou que o clube esmeraldino teve interesse no jogador e, pela boa relação entre às diretorias, o Coelho liberou sem problemas. O jogador chegou ao América-MG em maio, após ter sido destaque do Campeonato Gaúcho pelo Juventude.

”É importante dizer que Goiás e América são dois clubes tradicionalmente parceiros. O Goiás, inclusive, fez um jogo homenageando o América por um episódio no passado [o América emprestou aos goianos seu primeiro uniforme para sua estreia como profissional] e temos muito interesse em fazer as coisas sempre muito transparentes. O Hélder é um jogador que o Goiás manifestou interesse e o América não vê problemas em fazer a cessão”, concluiu.