América-MG e Ponte Preta empatam na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Na abertura da 48ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, América-MG e Ponte Preta empataram por 0 a 0, em jogo disputado na nesta terça-feira (3), no Estádio Bento de Abreu Vidal, em Marília, no interior paulista.

Com o resultado, os dois times terminaram a primeira rodada com um ponto somado cada. O América-MG busca seu segundo título na Copinha. Foi campeão em 1996. Já a Ponte Preta tenta o tricampeonato. Sua última conquista foi em 1982.

Marília vence Alagoinhas-BA com gol de goleiro

Na partida de abertura do grupo 5, o Marília, time sede da chave estreou contra o Alagoinhas-BA, e venceu por 1 a 0. O gol foi marcado pelo goleiro João Vitor, que pegou o rebote da penalidade máxima que ele mesmo cobrou, aos 43 minutos do segundo tempo.

O gol foi determinante para o encerramento da primeira rodada que tem o Marília, líder, com três pontos. América-MG e Ponte Preta dividem a segunda colocação com apenas um ponto. O Alagoinhas está na lanterna.

Na próxima rodada, Marília e Ponte Preta fazem o clássico do interior, quinta-feira (5), às 19h. Logo em seguida, América-MG e Alagoinhas-BA fecham a rodada do grupo 5, às 21h. Todos os jogos serão no Estádio Bento de Abreu Vidal, em Marília.