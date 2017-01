América-MG se reapresenta para 2017 pensando no bicampeonato Mineiro e no acesso à Série A

Google Plus

Enderson Moreira terá 24 jogadores à disposição no momento, mas jogadores da base podem se promovidos (Foto: Mourão Panda/América-MG)

2017 já começou para o América-MG, que se reapresentou para a temporada nesta quinta-feira (5), no CT Lanna Drummond. Todos os 24 jogadores estiveram à disposição do técnico Enderson Moreira. Deste número, 10 são reforços e um retornou de empréstimo.

O atacante Rubens disputou a temporada 2016 pelo Tupi e está de volta ao Coelho após o contrato de empréstimo ser encerrado. Os outros reforços se referem aos zagueiros Rafael Lima (ex-Chapecoense) e Renato Justi (ex-Remo), aos laterais Alex Silva (ex-Atlético-MG) e Pará (ex-Cruzeiro), aos meias Gerson Magrão (ex-CRB) e Renan Oliveira (ex-Atlético-MG), aos volantes Rafael Jataí (ex-Hapoel Kiryat-ISR) e Gustavo Blanco (ex-Bahia) e aos atacantes Hugo Almeida (ex-Juventude) e Bruno Furlan (ex-ABC).

Outros 13 jogadores que estavam no elenco de 2016 também se reapresentaram: os goleiros João Ricardo, Fernando Leal, Glauco e Jory, os zagueiros Messias e Roger, o lateral-direito Ernandes, os meias Tony e Matheusinho, os volantes Makton, Renato Bruno, Christian e Zé Ricardo. Jovens que disputam a Copa São Paulo de Futebol Júnior também podem reforçar o elenco alviverde no decorrer da temporada.

O América-MG treinará nos próximos dias em tempo integral, sem concentração, regime este que deverá ser iniciado na próxima semana. Nesta quinta, os jogadores passarão por exames ortopédicos, fisiológicos, isocinéticos e terão uma palestra com a nutricionista do clube, além de atividades na academia. Durante a pré-temporada, de acordo com o Diretor de Futebol Ricardo Drubscky, estão programados três ou quatro jogos-treinos. Também há possibilidade da disputa de um amistoso.