De volta ao América-MG, Renan Oliveira planeja recolocar Coelho na Série A

Renan Oliveira quer levar América de volta à elite (Foto: Divulgação/América-MG)

O novo elenco do América-MG se apresentou nesta quinta-feira (5), no CT Lanna Drumond, para dar início à pré-temporada visando as competições que o Coelho disputará em 2017. Uma das novidades da equipe é bastante conhecida da torcida americana. Trata-se do meia-atacante Renan Oliveira, de 27 anos.

Contratado junto ao Náutico, onde realizou 41 partidas na temporada passada, Renan Oliveira está de volta ao Coelho após uma passagem na Série B de 2014, quando atuou em 18 partidas. “Estou muito feliz em retornar ao América. Chego muito motivado e com o objetivo de recolocar o clube entre os melhores do país. Em 2014 terminamos na quinta colocação na Série B, mas esse ano o final da história tem que ser diferente com o acesso conquistado”, revelou.

Mineiro de Itabira, município que fica a pouco mais de 100 Km de Belo Horizonte, Renan Oliveira iniciou sua trajetória no futebol nas categorias de base do Atlético-MG. Passou ainda por Vitória, Coritiba, Goiás, Sport, Avaí e Náutico, além de ter em seu currículo passagens pela Seleção Brasileira de base.

Com quatro títulos estaduais conquistados ao longo da carreira, o meia-atacante acredita que o Coelho pode surpreender no Campeonato Mineiro. “Em 2010 fui campeão mineiro com o Atlético e penso que o América tem todas as condições de lutar pelo título. Sabemos as dificuldades que vamos enfrentar, mas a diretoria está trabalhando para montar um elenco qualificado. Espero que o time encaixe o mais rápido possível e que a gente possa ser a grande surpresa dessa competição”, finalizou.