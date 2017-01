América-MG goleia Alagoinhas-BA e encaminha classificação na Copa São Paulo de Futebol Júnior

Após o empate sem gols contra a Ponte Preta, os jovens jogadores do América-MG deram uma resposta ao seu torcedor. Jogando no Estádio Bento de Abreu Vidal, em Marília, o Coelho goleou o Alagoinhas-BA por 5 a 0, valendo pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O primeiro tempo do jogo começou e com menos de um minuto, Gabriel, aproveitando rebote no chute a longa distância, abriu o placar para o América-MG. No decorrer da etapa inicial, o domínio foi inteiramente do Coelho, valorização da posse de bola, mas faltaram as finalizações e chutes de longe.

Na etapa final, o Alagoinhas perdeu João Vitor por expulsão. Com um jogador a mais, o Coelho não deu chances a equipe baiana. Aos 23 minutos, Emiliano deu um ótimo passe para Guilherme Cordeiro tocar para as redes. Cinco minutos depois, Filipinho fez ótima jogada pela direita e cruzou rasteiro para Pilar anotar seu segundo gol na partida.

Aos 33 minutos, Pilar recebeu na entrada da área, recebeu, girou sobre o adversário e bateu forte para o gol, anotando seu terceiro gol no jogo. Para fechar o marcador, aos 37, Matheus Santos aproveitou a sobra de bola frente ao gol e só completou para as redes.

Na próxima rodada, o América-MG por apenas um empate contra o Marília, sábado (7), no Estádio Bento de Abreu Vidal, às 19h. Caso o MAC vença, o Coelho pode ser eliminado da competição.

Ponte Preta vence Marília e também joga por um empate

Depois de um primeiro tempo muito disputado, mas sem grandes oportunidades de gols dos dois lados, a Ponte Preta não deu chances ao Marília e construiu um ótimo resultado na etapa final. A Macaca venceu o MAC por 3 a 0, no Bento de Abreu Vidal, e tem boas chances de se classificar para a próxima fase.

Os gols da Ponte Preta foram marcados por Yuri e o africano Aaron, que saíram do banco de reservas para mudar a história do jogo. O outro foi anotado por Geovani (contra). A Ponte Preta encerra sua participação contra o já eliminado Alagoinhas. Um vitória e, no mínimo, um empate entre Marília e América-MG deixará a Macaca líder do grupo 5.