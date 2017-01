América-MG goleia Atlético-BA e fica a um empate da classificação na Copa São Paulo

Na noite desta quinta-feira (5), o América-MG venceu a sua primeira na competição ao empatar com a Ponte Preta. O Coelho foi instigado a conquistar os primeiros três na competição. Já o Atlético de Alagoinhas-BA foi em busca dos primeiros pontos, para evitar a derrota que ocasionaria na eliminação do clube baiano da competição.

Com a goleada de 5 a 0 aplicada frente ao Atlético, o América Mineiro divide a liderança do grupo do grupo 5 com a Ponte Preta, ambos com 4 pontos. Logo, o Marília encontra-se na terceira colocação com três pontos e abaixo, como último colocado e sem somar ponto algum na competição, os baianos. Com a segunda rodada da fase de grupos, o time nordestino está eliminado da competição.

Na próxima rodada, o América enfrenta o Marília, enquanto a Ponte Preta fará frente contra o eliminado clube baiano.

América domina e abre vantagem logo no início de jogo

No primeiro tempo, somente o time mineiro jogou. Logo aos 2 minutos, Gabriel marcou o gol do coelho. No decorrer da primeira etapa, o América tentou de todas as formas ampliar o placar, no entanto, sem êxito algum nas finalizações.

Enquanto o adversário aplicava uma certa pressão, o Atlético-BA esperava com uma compacta marcação. Aguardando o adversário em seu campo, os baianos exploravam os contra-ataques como forma de vislumbrar maiores horizontes na Copa São Paulo.

De certa forma, em determinado momento, os mineiros tratavam com displicência suas chegadas em finalizações, atitude que prejudicou-os na primeira etapa.

Com um jogador a mais, Coelho aplica goleada e elimina o time baiano

Nos últimos 45 minutos de jogo, os mineiros vinham com o claro propósito de ampliar a vantagem para qualificar o saldo de gols da equipe na competição, no entanto, os primeiros minutos da segunda etapa deveu-se a ataques sem eficiência do Atlético.

O América evoluiu na partida após a expulsão de João Vitor, assim, com um jogador a mais em campo, fragilizou ainda mais a defesa baiana e impossibilitou qualquer chance de reação. Retraindo-se ainda mais na defesa, as oportunidades começaram a aumentar e os gols começaram a sair de forma natural na partida.

O coelho foi ampliar o marcador aos 24 minutos, com o atacante Pilar. Minutos após, visando a vitória de marcador mais amplou, marcou o terceiro gol, novamente com Pilar, aos 29 minutos. Aproveitando-se da fragilidade do adversário e a vantagem numérica dos jogadores, o inspirado atacante Pilar, aumentou para quatro a vantagem mineira na partida. Finalizando os números da partida e eliminando o adversário, Mateus Santos, aos 38 minutos, marcou o 5º gol do América no jogo.

Com a goleada aplicada, o América fica na liderança e precisa apenas de um empate para estar na próxima fase da competição. Com o resultado, a equipe baiana está eliminada. A última rodada decidirá os classificados do grupo 05, podendo ser o América, Ponte Preta ou Marília. O Coelho mineiro enfrenta o Marília na última partida da fase de grupos, no próximo sábado (7), enquanto a Ponte Preta joga contra os baianos.