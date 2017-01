Diretor Ricardo Drubscky afirma que novos reforços podem chegar ao América-MG

Foto: Mourão Panda/América-MG

Após a chegada de dez reforços e a reintegração do atacante Rubens, emprestado ao Tupi, em 2016, o diretor de futebol do América-MG, Ricardo Drubscky, declarou que o Coelho ainda não fechou as portas e pode contratar reforços para encorpar o elenco treinado pelo técnico Enderson Moreira.

"Tivemos esse cuidado de trazer esses jogadores com perfis de maturidade diferentes, mas com potencial de contribuição. Cada qual no seu nível são jogadores que estão vindos para brigar por titularidade, assim como os que ficaram. A ideia é ter um elenco competitivo e que dê trabalho ao Enderson, que participou ativamente das contratações. Ele não ficou fora de nenhuma das indicações, que tiveram participação dele e de outros membros da nossa comissão técnica. A forma de escolhermos e contratarmos os jogadores foi bastante criteriosa", explicou.

Drubscky ainda explicou que os mais reforços podem aparecer no decorrer dos dias, aumentando o elenco com jogadores que estão disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

"Nós temos ainda duas a três contratações que deverão chegar nos próximos dias. Nós pretendemos não parar, vamos ficar sempre atentos. Esperamos que mais duas ou três contratações nos dê aquela base inicial que a gente precisa para começar o ano. Hoje temos 24 jogadores, ainda teremos uma parcela de jogadores que está na disputa da Copa São Paulo, e com isso teremos um elenco de 28 a 30 jogadores para dar o pontapé inicial na temporada”, declarou.

Além dos reforços, Drubscky demonstrou otimismo quanto a temporada 2017 do América-MG. Apesar do orçamento do ano ser bem mais enxuto que 2016, o diretor de futebol crê nas conquistas do bicampeonato mineiro e do acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro de 2018. O Coelho ainda terá pelo caminho a Primeira Liga e a Copa do Brasil.

"Dentro da sua tradição e das obrigações que sua história emprega, o América é um Clube que vai entrar procurando representar muito bem o seu papel nas quatro competições que irá disputar. Sendo que, no Campeonato Mineiro e no Campeonato Brasileiro, nós temos objetivos muito mais palpáveis. Seriam a conquista do bicampeonato mineiro, algo histórico, e o acesso à Primeira Divisão, que, sem dúvida, é uma expectativa de todos. Nós vamos entrar com esses objetivos e querendo fazer um ano a exemplo dos melhores anos do América, realizando um bom papel em todas as competições", afirmou.

Por fim, Ricardo Drubscky não deixou de pedir paciência ao torcedor, mas reforçou a ideia de que o América-MG entrará nas competições que disputar com muito apetite para ser campeão. Mesmo assim, o elenco será avaliado no decorrer da temporada para que outros jogadores sejam necessários para qualificar ainda mais o grupo.

"O América não vai fugir desse compromisso de pleitear uma vaga na Série A, vocês podem ter certeza. Nós não vamos entrar para participar, não vamos entrar só para competir. Vamos entrar nas quatro competições com força, com muito apetite, com muita vontade e tenho certeza que com muita competência. Mas temos que aguardar algum tempo nesse início de trabalho para ver se a equipe se encaixa. São peças que estão chegando, jogadores novos. Então precisamos ver como será o início de trabalho para cravarmos um objetivo mais forte", finalizou.