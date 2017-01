América-MG acerta empréstimo e volta a contar com meia Felipe Amorim para 2017

Foto: Divulgação / América-MG

O América-MG já tem seu 14º reforço reforço para disputar a temporada 2017. O nome da vez é o meia Felipe Amorim, de 26 anos. O jogador atuou pelo Coelho em 2015, sendo figura importante na equipe americana que alcançou o acesso a Série A do Brasileirão de 2016. Amorim chega ao clube americano por empréstimo até o final do ano.

Considerado importante na equipe treinada por Givanildo Oliveira em 2015, Felipe Amorim seria figura primordial para 2016. No entanto, sem condições de segurar seus principais jogadores para a temporada, a diretoria americana negociou o jogador e ele acabou por seguir para o Fluminense.

O meia tem contrato com o tricolor das Laranjeiras até 2019, e desde que foi contratado, não teve sequência no time carioca. O jogador disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Coritiba. Felipe Amorim já treinou pelo América-MG nesta segunda-feira (16). O meia foi comandado por Enderson Moreira em 2012, e participou ativamente na campanha que culminou no acesso e no título do Goiás na Série B.

A diretoria americana soma 14 jogadores contratados para a temporada 2017. São eles: Alex Silva e Auro (laterais-direito); Pará (lateral-esquerdo); Rafael Lima e Renato Justi (zagueiros); Gustavo Blanco e Rafael Jataí (volantes); Renan Oliveira, Gérson Magrão e Felipe Amorim (meias); Hugo Almeida, Bruno Furlan, Marion e Mike (atacantes).

Ficha do jogador:

Nome: Felipe da Silva Amorim

Natural de: Brasília-DF

Posição: meia

Altura e peso: 1,80m e 76 kg

Clubes: Goiás, Paraná, Ceará, América-MG, Fluminense e Coritiba