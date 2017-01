América-MG ganha quase um time inteiro de jogadores regularizados pelo BID da CBF

Google Plus

Foto: Mourão Panda/América-MG

Aos poucos, o técnico Enderson Moreira vai ganhando os reforços contratados para iniciar a temporada 2017. O jogo inaugural do America-MG será contra o Ceará, na próxima quinta, às 19h15, no Independência, pela estreia na Primeira Liga.

Durante a semana passada, nove dos 13 jogadores contratados foram regularizados e publicados no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. São eles: Alex Silva (lateral-direito), Renato Justi (zagueiro), Rafael Lima (zagueiro), Pará (lateral-esquerdo), Gustavo Blanco (volante), Renan Oliveira (meia), Gerson Magrão (meia), Marion (atacante) e Hugo Almeida (atacante).

Auro (lateral-direito), Rafael Jataí (volante), Felipe Amorim (meia-atacante) e Mike (atacante) ainda não estão regularizados. O atacante Bruno Furlan, vindo do Atlético-PR por empréstimo, foi reprovado nos exames médicos e devolvido ao Furacão.

No último sábado (21), o América realizou um jogo treino contra o Betinense, no CT Lanna Drummond, com vitória americana por 2 a 0, gols de Hugo Almeida e Matheusinho. Ainda fazendo testes, Enderson Moreira escalou João Ricardo; Alex Silva, Rafael Lima, Renato Justi; Auro, Gustavo Blanco, Tony, Gerson Magrão, Ernandes; Mike e Hugo Almeida.

Durante a semana, Enderson Moreira ainda comandará novas atividades antes da partida diante do Ceará, pela Copa da Primeira Liga.