Apresentados recentemente, Auro e Rafael Jataí são regularizados no BID e estão liberados para jogar pelo América-MG

Foto: Mourão Panda/América-MG

Duas das contratações do América-MG para a temporada 2017, o lateral-direito Auro, e volante Rafael Jataí tiveram seus contratos publicados no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e estão liberados para estrear pelo Coelho.

América-MG ganha quase um time inteiro de jogadores regularizados pelo BID da CBF

Diferente de seus companheiros de elenco no América, a situação de Jataí quanto à publicação de seu nome no BID da CBF era mais complicada, por se tratar de uma transferência internacional. A tendência é que seu registro seria mais demorado.

Rafael Jataí começou a carreira no Atlético-MG, mas antes de integrar o elenco alvinegro, trabalhou nas categorias de base do América. Após passar por várias equipes do futebol brasileiro, deixou o Tupi na metade de 2016 e rumou para o Hapoel Kiryat Shmona, de Israel.

Situação de Auro era mais tranquila, uma que o jogador vem por empréstimo do São Paulo. Sem chances na equipe do Morumbi desde que subiu aos profissionais, o lateral-direito vem sendo seguidamente emprestados a outros clubes.

De todos os reforços contratados pela diretoria americana, apenas Felipe Amorim (meia-atacante) e Mike (atacante) ainda não estão regularizados. A estreia do América-MG na temporada 2017 será na próxima quinta-feira (26), contra o Ceará, pela Copa da Primeira Liga.