Pela Primeira Liga, América-MG estreia oficialmente na temporada diante do Ceará

A Primeira Liga vai começar para América-MG e Ceará. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 19h15, no Estádio Independência, pela primeira rodada do Grupo B da competição. Para um, é o início de uma nova era. Para o outro, é a chance de se recuperar após derrota em clássico.

Após o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, o América-MG foi ao mercado e fez várias contratações. Nesta noite, apenas o meio-campo Renan Oliveira não estará disponível, já que não está pronto fisicamente. Mas o técnico Enderson Moreira vai começar o ano mesclando jogadores jovens e experientes, buscando iniciar 2017 com a vitória.

O Vozão vai para a terceira partida da temporada. O último confronto foi pelo Campeonato Cearense, no qual a equipe alvinegra saiu derrotada pelo Fortaleza, por 1 a 0. Assim, o Ceará usará o duelo desta noite para se recuperar. A equipe do técnico Gilmar Dal Pozzo está como convidada da Primeira Liga.

America-MG tenta controlar ansiedade para estreia

Após um 2016 melancólico no Campeonato Brasileiro, o América-MG inicia a nova temporada de cara nova. Mais de "um time" de contratações foram feitas. Jogadores experientes como o meia Gerson Magrão e o zagueiro Rafael Lima chegaram. Por outro lado, a juventude também ganhou espaço com o volante Gustavo Blanco, ex-Bahia.

Rafael Lima e Gustavo Blanco estão praticamente confirmados na titularidade. Já Gerson Magrão ainda não está confirmado por Enderson Moreira. Isso porque o jovem Matheusinho aparece como concorrente à vaga. Quem também tem chances de começar jogando é o atacante Mike. O jogador foi apresentado nesta quarta-feira e citou suas principais habilidades.

"Sou um atacante mais de lado, gosto de entrar na área e finalizar, fazer gols", resumiu Mike.

A ordem no Coelho é controlar a ansiedade. A equipe fez dois jogos-treino durante a pré-temporada. Na primeira partida, goleada sobre o Ideal por 6 a 0. Na segunda, triunfo diante do Betinense por 2 a 0. Para o goleiro João Ricardo, as vitórias aumentaram as expectativas dos jogadores na temporada.

"Ansiedade agora é normal como é em qualquer inicio de competição. Viemos de umas férias boas e, querendo ou não, a maioria dos jogadores sente vontade de voltar, com um mês de férias já bate a saudade. De jogo não é diferente, se fica muito tempo sem, dá ansiedade boa, saudade de jogar e conhecer a equipe, ver como vai comportar na competição. A expectativa criada é muito grande, e a ansiedade da um pouco nisso também", disse o camisa 1.

Gilmar Dal Pozzo promove alteração na lateral-direita

O Ceará já disputou duas partidas em 2017: venceu o Maranguape por 2 a 0 e perdeu o Clássico-Rei por 1 a 0. Apesar dos resultados opostos, o técnico Gilmar Dal Pozzo identificou deficiência na lateral-direita. Assim, Éverton Silva dá lugar a Tiago Cametá, que espera contribuir com o Vozão nesta noite.

"Quero fazer o que eu sei de melhor, com responsabilidade. Sair um pouco. Não ficar só atrás marcando o adversário. Vou fazer o meu jogo que eu sei fazer. Vou fazer o que sei de mais forte, quem sabe dar um passo para o Magno [Alves] fazer o gol", declarou o ala.

Desta forma, Gilmar Dal Pozzo não fará maiores alterações na equipe, que, de maneira geral, será a mesma que entrou em campo na derrota diante do Fortaleza. Esta será a primeira vez do Ceará na Primeira Liga, que entrará nesta edição como clube convidado.