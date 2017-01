Com gols no segundo tempo, América-MG bate Democrata-GV e assume liderança do Mineiro

INCIDENCIAS: Partida válida pela primeira rodada do Campeonato Mineiro, disputada neste domingo (29), no Estádio Mamudão, em Governador Valadares/MG.

A temporada 2017 começou oficialmente para Democrata-GV e América-MG, que mediram forças, na noite deste domingo (29), no Mamudão, em Governador Valadares, pela estreia do Campeonato Mineiro. O Coelho levou a melhor vencendo por 2 a 0, com gol contra do zagueiro Wellington e do atacante Marion, ambos marcados na segunda etapa.

Como marcou dois gols e não sofreu nenhum, o América-MG se sagrou líder do Estadual na rodada de estreia. O Coelho irá lutar pela manutenção enfrentando a URT, no próximo domingo (5), às 19h30, no Estádio Independência.

Se o América-MG está na ponta da tabela, o Democrata-GV encontra-se na lanterna. No entanto, a Pantera terá a oportunidade de se recuperar no duelo contra o Uberlândia, também no próximo domingo, às 16h, no Parque do Sabiá.

América-MG acerta a trave em primeiro tempo equilibrado

A primeira etapa no Mamudão começou equilibrada. Aos oito minutos, o Coelho arrematou a gol pela primeira vez com Tony, que pegou sobra de bola na pequena área. A Pantera respondeu no minuto seguinte quando Thiaguinho ajeitou para Michel Elói na grande área, mas Renato Justi apareceu para desarmar.

O jogo naquele instante era apertado. Com isso, o número de faltas aumentavam consideravelmente. O Coelho quase abriu o placar em uma destas bolas paradas. Renato Justi soltou a pancada que acertou a trave esquerda do goleiro Luiz Fernando. O arqueiro da Pantera apareceu novamente aos 39 minutos, após arremate de Tony.

Coelho pressiona e garante vitória no Mamudão

O América-MG não diminuiu o ritmo de jogo e começou pressionando. Logo aos cinco minutos, Hugo Almeida apareceu na pequena área e cabeceou levando perigo. A bola saiu rente à trave de Luiz Fernando. Após o lance, o Democrata se reorganizou e conseguiu equilibrar o duelo.

Mas tudo mudaria aos 33 minutos, quando Gerson Magrão cobrou escanteio para o cabeceio de Rafael Lima, que contou com desvio do zagueiro Wellington, que balançou às redes contra o próprio patrimônio. Após o gol sofrido, o Democrata passou a marcar a saída de bola do América-MG.

Aos 43 minutos, o técnico do Coelho, Enderson Moreira, resolveu tirar o meia Auro para colocar o atacante Marion. Dois minutos depois, este último ampliou o placar, contando com falha do goleiro Gerley. Brilhou a estrela do treinador do América-MG, líder do Campeonato Mineiro.