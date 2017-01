Enderson avalia estreia do América-MG no Campeonato Mineiro como positiva

Equipe de Enderson estreou no Mineiro com o pé direito (Foto: Carlos Cruz/América-MG)

Atual campeão mineiro, o América iniciou sua trajetória em busca do bicampeonato estadual, na noite desse domingo (29), vencendo o Democrata-GV por 2 a 0. Diferente de 2016, quando Givanildo Oliveira comandou o Coelho à quebra de um jejum de 15 anos sem título no torneio regional, quem seguiu à frente da equipe alviverde para este ano foi Enderson Moreira.

O técnico do América avaliou a estreia com vitória no Mineiro. "Foi muito importante. Jogar aqui é sempre muito difícil e não foi diferente hoje. A equipe do Democrata tem um grande treinador [Eugênio Souza], é bem montada e sabe o que fazer aqui em seus domínios. Mas a gente conseguiu superar isso e levar três pontos importantes para a nossa classificação", apontou.

O primeiro jogo oficial do time no ano, ao contrário do caso dos rivais Cruzeiro e Atlético, não foi a estreia no Mineiro. O Coelho abriu a temporada disputando a Copa da Primeira Liga, onde empatou sem gols com o Ceará, e o comandante alviverde apontou as percepções que teve da equipe de um jogo para o outro.

“Algumas coisas sim e outras a gente não conseguiu executar da mesma forma. Tivemos dificuldades. É normal essa oscilação. Às vezes um jogador que foi tão bem na estreia não foi assim hoje e vice-versa. É importante que a gente vá identificando o que tem que ser feito e isso é importante para a sequência”, comentou.

Com o resultado, América assumiu a ponta da tabela do Mineiro, já que é foi a equipe com melhor saldo de gols na rodada. "A gente não pode estar apenas com uma forma de jogar. Buscamos jogadores que fazem mais de uma função e nos reorganizamos de acordo com aquilo que está acontecendo no jogo. Foi o que nós fizemos e deu certo. Começamos a ter um jogo melhor, mais encaixado e isso acabou nos trazendo os três pontos”, completou Enderson.