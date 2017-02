América-MG vence Atlético-AC e se classifica para segunda fase da Copa do Brasil

INCIDENCIAS: Primeira fase da Copa do Brasil 2017. Partida disputada na Arena da Floresta, em Rio Branco, no Acre. Público: 1.865 pagantes. Renda: R$ 33.420.

Na abertura da Copa do Brasil, o América-MG estreou bem diante do Atlético Acreano, nesta quarta-feira (8). O Coelho foi até à Arena da Floresta e derrotou seu oponente por 2 a 0. Os gols foram marcados por Hugo Almeida e Renan Oliveira, um em cada tempo.

O resultado manteve a invencibilidade americana durante a temporada. Até a vitória de hoje, eram dois empates e uma vitória. O América-MG viajou 3.537 quilômetros até a capital acreana, Rio Branco. A partida começou às 20h30, horário do Acre, 23h30 no horário oficial de Brasília, devido ao fuso horário.

Diferente do América-MG, que tem um calendário mais movimentado, o Atlético Acreano tinha feito sua última partida oficial no dia 4 de setembro de 2016, pela Série D do Brasileirão. Os jogadores treinavam desde 12 de dezembro e não realizaram nenhum amistoso neste período. Contra o Coelho, o time do Acre fez sua estreia na temporada.

No novo regulamento da Copa do Brasil, a primeira e segunda fase serão decididas em apenas um jogo. O time visitante se classifica com a vitória ou empate. Com o resultado, o América-MG vai enfrentar o Murici-AL, que eliminou o Juventude após vencer os gaúchos por 3 a 1. O local da partida será decidido em sorteio na CBF.

O América voltará a campo no domingo (12) diante da Caldense, no Estádio Ronaldão, em Poços de Caldas. Já o Atlético retornará aos campos uma semana depois, no domingo (19). O adversário será o Humaitá, às 15h45.

América domina primeiro tempo e marca gol da classificação

O técnico Enderson Moreira processou duas mudanças no time em relação à última partida diante da URT, pelo Campeonato Mineiro. Ernandes e Matheusinho deram lugar a Pará e Juninho. Já o Atlético Acreano não teve seu principal jogador do elenco. O atacante Polaco não reuniu condições de jogo após realizar cirurgia no joelho direito.

Nos primeiros minutos, o embate ficou aberto para os dois times. O Atlético-AC, que precisava vencer tinha muita força de vontade, mas faltava qualidade nos passes. Diferente do América-MG, que sem muita obrigação, controlou mais a partida, mas sem perder o poder de ofensividade necessário para impor seu jogo.

Sem muita dificuldade, o América dominou a partida não apenas pela qualidade do time mineiro, mas também pelos sucessivos erros do Atlético-AC. Aos 28 minutos, saiu o gol americano. Hugo Almeida aproveitou a sobra de bola na grande área e finalizou para as redes do goleiro Babau.

Até o final do primeiro tempo, a tônica da partida se desenhou com a predominância americana em campo contra a força de vontade mesclada à falta de técnica dos jogadores acreanos.

América cai no segundo tempo, mas confirma classificação

O segundo tempo foi completamente diferente da etapa anterior. O Atlético Acreano se jogou ao ataque e trouxe perigos ao gol americano. O time do Acre trocava passes com maior acerto, adiantou sua marcação. Por sua vez, o América teve uma queda brusca em seu futebol, se preservando mais na defensiva esperando a hora do contra-ataque.

O técnico Enderson Moreira processou a primeira mudança. Sacou Gerson Magrão e colocou Renan Oliveira. Renan estreou pela equipe americana após ter detectado uma arritmia cardíaca e realizar uma cirurgia. Pouco depois, o treinador Álvaro Miguéis processou as entradas de Geovani e Psica e tirou Careca e Weverton.

As mudanças mantiveram o Atlético-AC no ataque, fazendo por merecer o empate. Vendo o sufoco na defesa, Enderson Moreira colocou Renato Bruno e tirou Felipe Amorim, dando mais consistência defensiva.

A partir dos 30 minutos, o time acreano reduziu o ritmo e o América aproveitou para aparecer mais ao ataque. Para não perder o domínio territorial, o técnico Álvaro Miguéis colocou Gessé e tirou Jeferson. Mesmo assim, o Coelho adiantou sua marcação, deixando o jogo favorável aos mineiros.

Fechando o time, Enderson Moreira tirou Tony e processou a entrada de Alex Silva. Aos 41 minutos, após escanteio que a zaga acreana não cortou, Renan Oliveira finalizou para o gol do goleiro Babau, e marcou o segundo gol mineiro. O América sacramentou sua passagem para a segunda fase da Copa do Brasil.