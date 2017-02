No confronto de alviverdes, Caldense receberá o América-MG no Ronaldão

INCIDENCIAS: Terceira rodada do Campeonato Mineiro 2017. Partida será disputada neste domingo (12), às 19h30, no Estádio Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas.

Na sequencia da terceira rodada do Campeonato Mineiro, Caldense e América-MG entram em campo na tarde deste domingo (12), no Estádio Ronaldo Junqueira, o Ronaldão, a partir das 19h30 (Brasília).

Com jogadores que estiveram na equipe que foi vice-campeã mineira em 2015, perdendo para o Atlético-MG, a Caldense confia na vitória para entrar no G-4 do Campeonato Mineiro. A Veterana tem três pontos e se encontra na sétima colocação. Um resultado positivo, além de tropeços dos rivais diretos, pode aproximar ou alocar o time alviverde dos quatro primeiros da competição.

O América-MG, que chegou a ser líder do Estadual no encerramento da primeira rodada, o Coelho não quer perder a condição de estar na zona de classificação para as semifinais do Campeonato Mineiro. A concorrência para uma das vagas aumenta a cada resultado e a equipe treinada pelo técnico Enderson Moreira não quer escorregar na competição. Os americanos têm quatro pontos e se encontra na quarta posição.

Confiante na vitória, técnico Thiago Santos aposta na manutenção da equipe.

Apostando no resultado positivo, o técnico Thiago Santos não deve alterar a formação inicial da Caldense que entrará em campo diante do América-MG. Além do elenco, o treinador confia no embalo dos atletas para o jogo que pode representar na evolução da Veterana na tabela de classificação.

"A gente vem forte, uma outra competição, fizemos um jogo equilibrado contra um grande adversário do futebol brasileiro, mas agora a gente volta para o Mineiro, enfrentando outro grande adversário que é o América Mineiro, uma equipe muito qualificada, muito bem treinada pelo Enderson Moreira. Nós estamos motivados, fizemos um bom jogo contra o Villa, fizemos um jogo equilibrado no primeiro tempo contra o Corinthians e agora esperamos conseguir os três pontos porque é um jogo direto, jogo que a gente pode já entrar no G-4", declarou.

Sem problemas de ordem externa, como cartões ou lesões, a única dúvida de Thiago Santos pode estar no ataque. Rafamar e Luiz Eduardo, este último artilheiro da Caldense no Campeonato Mineiro 2015 com seis gols, correm por uma das vagas no ataque, que tem como confirmados Cristiano e Zambi.

Técnico Enderson Moreira pode fazer uma alteração na equipe

Após vencer o Atlético Acreano por 2 a 0, pela primeira fase da Copa do Brasil, o técnico Enderson Moreira se volta para o Campeonato Mineiro e a manutenção da equipe entre os quatro primeiros do Estadual. O treinador sabe que a sequencia de jogos é pesada, mas deseja manter o padrão de jogo.

"A gente pode dar uma sequência para a equipe, manter um padrão, e ao mesmo tempo criar situações interessantes de rodar o elenco. Temos uma sequência difícil, com viagens longas. Já chegamos a Belo Horizonte na quinta, nos apresentamos na sexta-feira, e viajamos sábado para Poços de Caldas. A gente tem que continuar firme para buscar os objetivos na temporada", ressaltou.

A única mudança na equipe americana deverá acontecer no meio-campo. Gerson Magrão, que atuou como titular nas três primeiras partidas da equipe na temporada deve passar seu lugar para Renan Oliveira, que estreou pelo Coelho diante do Atlético Acreano, fez o gol da vitória e agradou ao técnico.

De ordem médica, Enderson Moreira pode perder o lateral-direito Alex Silva. O jogador deixou o último treino antes da viagem a Poços de Caldas com dores musculares e dificilmente reunirá condições de servir o time americano.