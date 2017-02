Com gol sofrido nos acréscimos, América-MG empata fora de casa diante da Caldense

No confronto de alviverdes pelo Campeonato Mineiro 2017, realizado no início da noite deste domingo (12), Caldense e América-MG entraram em campo no Estádio Ronaldo Junqueira, o Ronaldão, e empataram em 2 a 2, valendo pela terceira rodada da competição.

Ambos disputaram a partida com uma única finalidade: terminar a rodada no G-4. No entanto, com o resultado, os dois times não alcançaram seus objetivos. Pior para o América-MG, que caiu para o quinto lugar, com cinco pontos ganhos. Por sua vez, a Caldense não tem do que se queixar, pois saiu da sétima para a sexta colocação com quatro pontos.

Na próxima rodada, a Caldense viajará até Teófilo Otoni, onde enfrentará o América-TO, domingo (19), às 10 horas, no Estádio Nassri Mattar. Mais tarde, o América-MG entrará em campo para fazer o clássico contra o Atlético-MG, às 17 horas, no Estádio Mineirão.

Primeiro tempo fraco e sem criatividade dos dois times

O técnico da Caldense, Thiago Santos apostou em uma formação ofensiva, com três atacantes para encarar a defesa americana. Por sua vez, Enderson Moreira adotou um esquema mais cauteloso, povoando o meio-campo com jogadores de criação e aproximação para levar vantagem no setor.

Muito embora os dois times tivessem intenções interessantes para o jogo, a realidade foi bem diferente do que a teoria apresentou. Os dois times não foram agressivos como deveriam durante o primeiro tempo. A Caldense começou a etapa inicial mais animada, mas sem ofertar perigo ao gol de João Ricardo. Do outro lado, o América-MG seguia econômico em suas ações ofensivas, valorizando a posse de bola como forma de esfriar o ímpeto do adversário.

Aos 34 minutos, o atacante Cristiano deixou o campo sentindo dores musculares, e cedeu seu lugar a Ewerton Maradona. Com a entrada do meia veterano, a Caldense ganhou consistência no meio-campo e dominou o América-MG. Mesmo com a superioridade técnica, o placar não saiu do zero ao final dos 45 minutos iniciais.

América-MG volta melhor e Caldense responde: jogo ganha emoção

O América-MG voltou para o segundo tempo com a saída de Tony e a entrada de Gerson Magrão, que outrora era titular do Coelho, mas iniciou no banco de reservas dando seu lugar a Renan Oliveira. A mexida deu qualidade à equipe de Enderson Moreira, que ficou mais ofensiva e mais agressiva.

O resultado da mudança americana não demorou a acontecer. Aos nove minutos, Felipe Amorim partiu em velocidade pela direita, que cruzou para grande área. Renan Oliveira cabeceou, Neguetti defendeu, mas no rebote, Gerson Magrão completou para as redes.

Sentindo que era a hora de atacar, a Caldense saiu para o ataque e o gol de empate aconteceu três minutos depois. Weldon Grafite começou a jogada pelo lado direito, e cruzou para Luiz Eduardo cabecear para as redes de João Ricardo.

Se no primeiro tempo o jogo não teve nada interessante, a segunda etapa era mais emocionante, agradando aos torcedores que estavam no Ronaldão. A Caldense ganhou coragem e pressionou o América criando boas oportunidades. Zambi teve a principal delas, mas desperdiçou.

Por sua vez, o América-MG aproveitou o embalo da Veterana para fazer o segundo gol. O zagueiro Renato Justi sofreu penalidade máxima após levantamento de bola de Ernandes. Hugo Almeida caprichou na batida e fez o segundo gol do Coelho.

O técnico Thiago Santos deixou a Caldense mais ofensiva, sacando o volante Thiago Carpini, e colocando o atacante Diego Clementino. Após muita pressão da Veterana, o gol de empate aconteceu através do zagueiro Marcelo, que cabeceou para as redes a bola levantada por Ewerton Maradona.

No final, as duas equipes tiveram chances de vencer, mas pecaram pelo excesso de chances desperdiçadas, e por um primeiro tempo fraquíssimo. O empate ficou de bom tamanho.