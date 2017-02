Enderson Moreira elogia América e diz que resultado foi frustrante

Foto: Divulgação/América-MG

O América bem que tentou, mas não conseguiu segurar o Atlético. No clássico disputado na tarde deste domingo (19), o Coelho saiu derrotado por 4 a 1, valendo pela quarta rodada do Campeonato Mineiro.

Analisando a produção do time americano em campo, o técnico Enderson Moreira elogiou a postura dos jogadores durante a partida, e ainda afirmou que o resultado final da partida não foi condizente com a jogo realizado pelo Coelho.

"O placar não reflete o que foi o jogo, nossa equipe teve momentos que não foram bons, mas na etapa final estava em cima, perto do gol de empate, eles tentando segurar, e ai num balão do goleiro o Atlético acabou fazendo o terceiro; o quarto veio em um contra-ataque. A gente lamenta, jogamos para vencer e sair do estádio com esse resultado é frustrante com o que a gente produziu", explicou.

Enderson Moreira ressaltou que os gols sofridos no momento que, segundo ele, o América estava melhor, desestabilizou o time em campo, favorecendo ao Atlético a construção do resultado final.

"No começo do jogo, tivemos duas ou três situações para fazer e quando você está bem e toma um gol, isso desequilibra o time. No fim do primeiro tempo, estávamos melhores. No segundo tempo, sofremos o segundo gol, e a gente continuou jogando, fizemos o gol, e tomamos conta do jogo. Tentamos de todas as formas, tivemos perto de empatar o jogo. A gente poderia até pleitear uma virada, mas com o terceiro gol eles decidiram a partida", finalizou.

O América dá um tempo no Campeonato Mineiro e volta suas atenções a Copa do Brasil. Na manhã desta segunda-feira (20), o Coelho embarca para a cidade de Murici, nas Alagoas, para encarar o Murici, às 16 horas.