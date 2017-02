Volante Juninho lamenta resultado e acredita que Coelho poderia ter vencido

Foto: Mourão Panda/América-MG

Inconformado com o resultado do clássico diante do Atlético-MG, volante Juninho, do América-MG deu suas explicações sobre o placar dilatado a favor dos alvinegros, que isolaram o Galo na liderança do Estadual, e fizeram com que o Coelho despencasse da quinta para a sétima colocação no Campeonato Mineiro.

Sobre o jogo, o volante ressaltou que o segundo tempo do América-MG foi suficiente para que o Coelho chegasse ao empate diante do Atlético.

"No primeiro tempo nós jogamos bem, encaramos eles (o Atlético) de frente, tanto que o gol do Galo saiu de um erro nosso na defesa. Na etapa final, quando já estava dois a zero, nós fizemos o primeiro gol e merecíamos o empate, pois tivemos chances de marcar. No final do jogo, erramos novamente e eles fizeram mais dois gols, mas acho que o placar não diz o que foi o jogo. Enfim, tivemos alguns erros individuais que complicaram um pouco", declarou.

Durante a partida, o América perdeu várias chances de marcar gols que poderiam mudar a história do jogo. Ao analisar o resultado, Juninho também explicou que os jogadores precisam impor o jogo do Coelho desde o começo das partidas.

"Acho que falta acreditar mais na gente. Nós tomamos os gols para depois querer jogar. Precisamos entrar nas partidas impondo o nosso jogo, pois correr atrás do resultado, ainda mais frente a um time como o Atlético fica difícil demais. E eles foram felizes com os gols e saíram com a vitória", ressaltou.

Na próxima quarta-feira (22), o América volta a viajar para cumprir um compromisso. O Coelho vai até a Alagoas, encarar o Murici, pela Copa do Brasil. Sobre a questão física dos jogadores, Juninho diz que a única preocupação e sair com o resultado positivo.

"Essa questão física não nos preocupa. A comissão técnica está levando isso numa boa, nós corremos muito diante do Atlético, suportamos até o final. Na quarta-feira vamos buscar esta vitória e apagar este resultado no clássico", finalizou.