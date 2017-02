Jogadores do América-MG realizam último treino antes de duelo contra Murici

Foto: Carlos Cruz/América-MG

Os jogadores do América-MG treinaram na manhã desta terça-feira (21) visando o jogo contra o Murici, pela primeira fase da Copa do Brasil, às 16h desta quarta-feira (22). Os trabalhos aconteceram no campo do CSA, em Maceió.

As atividades comandadas pelo técnico Enderson Moreira foram realizadas com bola. O treinador ainda irá avaliar quais jogadores estão em boas condições físicas para entrar em campo na próxima quarta-feira.

A definição da equipe que entrará em campo passará por esta avaliação da comissão técnica, podendo a formação inicial sofrer alguma alteração.

O América estreou na Copa do Brasil há quase duas semanas, contra o Atlético Acreano, em Rio Branco, no Acre. O Coelho venceu por 2 a 0 e garantiu a vaga. Pelo regulamento, na segunda fase, quem vencer se classifica para a terceira fase. Caso a partida termine empatada, a decisão será nos pênaltis.

Falta de liberação quase resultou no jogo com portões fechados

O Estádio José Gomes da Costa, em Murici, foi liberado para a Copa do Brasil. O campo onde será realizado o entre Murici x América-MG foi liberado pela CBF após os dirigentes do clube alagoano enviar os laudos pendentes. A informação foi publicada no site da Confederação Brasileira de Futebol.

Na primeira fase, o Murici eliminou o Juventude por 3 a 1 atuando em seu estádio. Para disputar a partida contra o América-MG, novos laudos atestando as condições de receber a partida deveriam ser apresentados. A data limite era segunda-feira (20).