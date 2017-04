Meia Ruy tem nome publicado no BID e pode atuar pelo América-MG

Foto: Divulgação/América-MG

Contratado por empréstimo junto ao Coritiba até o final da temporada, o meia Ruy, de 28 anos, teve seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF na tarde desta quinta-feira (13). Com o nome publicado no BID, o jogador está liberado para jogar pelo América-MG nas semifinais do Campeonato Mineiro. O Coelho enfrentará o Cruzeiro, domingo (16), às 16h, na Arena Independência. O mando de campo é do Coelho.

Embora esteja regularizado, a presença do jogador na disputa do mata-mata do Campeonato Mineiro é incerta, visto que, segundo ele mesmo declarou em sua apresentação oficial, Ruy estava no Coritiba, mas sem jogar. A última partida do meia pela equipe paranaense foi contra o Prudentópolis, no dia 4 de março.

"Estava no Coritiba sem jogar, então o que vai pesar mais é o ritmo de jogo. Como é um jogo importante e decisivo, é preciso ter cautela. Minha vontade é de jogar e ajudar o elenco, mas vamos conversar e ver o que é melhor para o clube", declarou.

Ruy terá concorrência pesada por um lugar entre os titulares do América. Gérson Magrão, Matheusinho, Renan Oliveira e Tony são frequentemente utilizados por Enderson Moreira. No entanto, a disputa não incomoda Ruy.

"Já vi o pessoal jogando desde que cheguei. Vi alguns jogos do Renan Oliveira quando ele jogava no Coritiba e eu no Operário de Ponta Grossa, acho ele muito bom jogador, de muita qualidade. Quem ganha com isso é o América, com jogadores de alta qualidade disputando uma vaga no time titular", finalizou.