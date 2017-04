América-MG e Cruzeiro se enfrentam na primeira partida da semifinal do Mineiro

Quando a bola rolar neste domingo (16) para América-MG e Cruzeiro, o Campeonato Mineiro 2017 muda de perspectiva. O objetivo não é mais conquistar pontos, mas sim se sair melhor no confronto e garantir uma das vagas na final da competição. O primeiro dos dois jogos será nesta tarde, às 16h, na Arena Independência. Melhor na primeira fase, a Raposa tem a vantagem de jogar por dois empates ou por uma vitória e derrota com a mesma diferença de gols.

Entretanto, o Coelho entra em campo privilegiado. Sem atuar no meio da semana, a equipe se concentrou exclusivamente para a semifinal. O time celeste, por sua vez, jogou na quinta-feira. E não foi um jogo qualquer. A Raposa foi até a capital paulista enfrentar o São Paulo, em partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil. Em um duelo equilibrado, o time balançou as redes duas vezes em jogadas de bola parada e construiu uma ampla vantagem no confronto.

O bom resultado na competição nacional é só um a mais nas contas do embalado Cruzeiro de 2017. Já são 16 vitórias e quatro empates, em 20 jogos oficiais. Na última rodada da fase de classificação do estadual, a equipe venceu o Democrata-GV, por 2 a 0. O América-MG, por sua vez, encerrou a primeira etapa da competição com um empate, por 1 a 1, no clássico diante do Villa Nova e assegurou a terceira colocação, com 19 pontos.

No jogo da primeira fase, a Raposa venceu, por 1 a 0, jogando no Horto, local da partida de logo mais. Mas o americano tem um fato recente para levar de amuleto. Na semifinal da temporada passada foi a mesma situação: Cruzeiro invicto e com vantagem, mas em campo deu Coelho. Vitória por 2 a 0 na ida e empate sem gols na volta. E não parou por aí. Na final, o alviverde repetiu o roteiro e conquistou o título estadual depois de 15 anos.

Coelho visa superar vantagem celeste e ser protagonista no domingo de Páscoa

A campanha americana nesta temporada foi de altos e baixos, mas no fim terminou como de costume, na terceira colocação, atrás dos tradicionais rivais. Para o jogo deste domingo, o técnico Enderson Moreira não contará com o meio-campista Tony. O jogador foi vetado pelo departamento médico do clube como uma medida preventiva ao eventual teste antidoping. Isso só aconteceu porque o atleta utilizou uma pomada sem prescrição do DM. Nela contém uma substância ativa ao doping.

Ao que cerne o embate diante da Raposa, os jogadores alviverdes se guiam com base na primeira partida, que foi definida no detalhe. O gol saiu numa cobrança de pênalti ainda na primeira etapa. O lateral Auro reforça que a equipe está concentrada para evitar uma ocasião semelhante no jogo de logo mais. “Devemos aumentar o grau de atenção em campo, especialmente no início da partida, para não sermos surpreendidos como ocorreu no primeiro clássico”, disse.

A vantagem celeste também foi lembrada pelo lateral, que destacou a importância de se impor já neste primeiro jogo. “O Cruzeiro joga com a vantagem. Lógico, são dois jogos. Mas temos que pensar em vencer já no primeiro. E se não der para vencer, pelo menos empatar, para não deixar a vantagem ficar ainda maior. O Cruzeiro tem uma grande equipe, mas estamos nos preparando para vencer. Sabemos que não será fácil, mas nosso objetivo é chegar na final”, afirma.

O técnico Enderson aponta a continuidade no trabalho da equipe estrelada como um trunfo para a boa fase. “O Cruzeiro é um dos clubes que entrou com vantagem na temporada por ter mantido o treinador e quase todos os jogadores. É uma equipe de muita qualidade, mas estamos nos preparando para buscar o resultado que precisamos”, apontou.

Embalado na temporada, Raposa conta com volta de Henrique e Sóbis

De bem com a vida e com os números, a Raposa entra em campo visando o que mais fez neste ano: vencer. Entretanto, as disputas mudaram de nível. Os adversários são mais fortes e os jogos mais decisivos. Esta será a primeira decisão mata-mata no mineiro deste ano. Para isso, Mano Menezes conta com boa parte do elenco. Em relação à última partida, ele terá a volta de Henrique e Rafael Sóbis.

Sóbis foi poupado nas duas últimas partidas devido a um incômodo na coxa direita. O volante e capitão Henrique está recuperado de uma lesão na coxa esquerda e volta a ser relacionado depois de quatro semanas. Ezequiel continua sendo baixa devido a um desgaste muscular. Mayke será titular. O lateral Diogo Barbosa, que estava suspenso diante do Democrata-GV, volta neste domingo.

Destaque na partida pela Copa do Brasil, o meio-campista Hudson fez sua leitura do jogo e garantiu uma equipe disposta a atacar para ampliar a vantagem já na ida. “Eles têm que reverter a pequena vantagem que temos. Por jogarem em casa, terão que sair mais para o jogo e vão se expor mais. Estamos cientes da postura deles, mas vamos para o Independência para podermos atacar e buscar a vitória também”, garante.