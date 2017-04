R. Oliveira lamenta eliminação no Mineiro, mas destaca força do América-MG na Série B

Foto: Divulgação/América-MG

O América-MG não conseguiu segurar o Cruzeiro na semifinal do Campeonato Mineiro. Após empatar no primeiro jogo por 1 a 1, o Coelho não repetiu a mesma atuação da partida anterior, perdeu para os celestes por 2 a 0, e se despediu da disputa do Estadual 2017.

O meia Renan Oliveira, uma das principais contratações do América-MG para a temporada 2017, ressaltou a evolução técnica do time, mas não deixou de lamentar o resultado negativo que eliminou o Coelho do Campeonato Mineiro.

"Nossa equipe demonstrou uma evolução muito grande nos dois jogos da semifinal, o time mostrou a nossa cara mesmo, porque a gente vai para a Série B do Brasileirão. Infelizmente, o resultado contra o Cruzeiro não foi o que a gente, mas lutamos até o final. Acho é virar a página para que possamos alcançar nosso objetivo no ano que é o acesso a primeira divisão", destacou.

Após a eliminação no Campeonato Mineiro, o América ficará dezenove dias sem jogar. A próxima partida do Coelho será a estreia na Série B contra o Náutico, sexta-feira, 12 de maio, em Recife. Para não perder o ritmo de jogo, Renan Oliveira garantiu que o elenco está direcionado ao objetivo principal do clube que é o acesso a primeira divisão do Brasileiro.

"O grupo está bem focada. A gente sabe que o nosso objetivo é o acesso a Série A. Então temos duas semanas para aprimorar os nossos acertos e o que estamos errando para que possamos estrear na Segunda Divisão bem ajustado e mostrar a nossa força desde a primeira partida", encerrou.