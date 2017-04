E. Moreira lamenta eliminação do América-MG, mas destaca: "Jogamos de igual para igual"

Foto: Divulgação/América-MG

O América-MG bem que tentou o bicampeonato estadual, mas não conseguiu. O Coelho deu esperanças ao seu torcedor após uma excelente partida na abertura da semifinal contra o Cruzeiro. No entanto, o time celeste não tomou conhecimento do americanos e venceu por 2 a 0, eliminando o alviverde do Campeonato Mineiro.

O técnico Enderson Moreira, em entrevista coletiva pós-jogo, lamentou o resultado negativo e a eliminação, mas exaltou a evolução técnica do time nas últimas partidas.

"Primeiro é falar que a gente lamenta muito. Era um grande desafio que tínhamos pela frente ao buscar esse bicampeonato que está fazendo 100 anos. Acho que a equipe tem muitos jogadores chegando. No começo sabíamos que seria complicado, tentamos encontrar a equipe, buscar alternativas. Nesta reta final, conseguimos jogar de igual para igual com grandes equipes do Brasil. Bem treinadas, com bons jogadores. Na minha visão [as equipes] estavam na frente por ter mantido jogadores e treinadores, já tinham forma de jogar", destacou.

Ao avaliar o Cruzeiro, Enderson destacou que o Coelho estava no controle da partida até sofrer o primeiro gol, anotado por Arrascaeta. Depois, as chances apareceram, mas o empate tão esperado não veio.

"Eu acho que olhando muito tranquilamente o jogo, até sair o gol do Cruzeiro, estávamos no controle. Estávamos conseguindo chegar na área do Cruzeiro. Em uma ou duas situações deixamos de fazer o passe. Estávamos com qualidade. A bola estava no nosso pé. Depois do gol do Cruzeiro, sentimos e paramos de produzir. Talvez os 20 minutos finais do primeiro tempo tenham sido o pior desta decisão. No segundo tempo, voltamos bem, conseguimos duas situações boas, no cabeceio do Hugo e uma bola que o achou bem. Acho que podíamos ter conquistado ali o gol de empate. Conseguindo o empate, voltávamos ao jogo, mas não tivemos isso", ressaltou.

Ao final da entrevista, o comandante agradeceu o apoio da torcida e pediu desculpas pela eliminação. Ele também reafirmou o desejo de terminar o ano comemorando o acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

"Aproveitar nesse final e pedir desculpas ao torcedor, agradecer ao apoio. Foram fantásticos nesses dois jogos, nos sentimos muito apoiados. Precisamos muito dessa confiança deles. Vai ser muito importante nesta tarefa que é a Série B. É claro que queremos entregar um grande final de ano, com a equipe voltando a Série A, com a perspectiva boa de disputa da Série A. Este é o objetivo a partir de agora", findou.