Diretor do América-MG analisa temporada e demonstra confiança no elenco para Série B

Foto: Divulgação/América-MG

A primeira parte da temporada do América-MG teve seu encerramento no último domingo (23) com a derrota para o Cruzeiro por 2 a 0, e a eliminação do Campeonato Mineiro nas semifinais. O Coelho buscava o bicampeonato para dar uma resposta ao seu torcedor após um fracassado Brasileirão da Série A realizado pelo time americano em 2016, que culminou no rebaixamento do clube.

Com a responsabilidade de remontar um elenco todo esfacelado após o encerramento da última temporada, o diretor de futebol do América-MG, Ricardo Drubscky, avaliou os primeiros meses da temporada, que chegou ao fim com a semifinal do Campeonato Mineiro, a eliminação da Copa do Brasil na segunda fase para o Murici, e a queda na Copa da Primeira Liga ainda na etapa de grupos.

"Acho que cumprimos a nossa obrigação, que é chegar entre os quatro primeiros do Campeonato Mineiro. Logicamente que tentaríamos buscar uma possibilidade de ir a final. Realizamos muitas contratações durante o ano, remontamos o elenco e isso dificultou bastante o encaixe da equipe. Jogamos quatro ou cinco partidas contra times de cancha maior, mais entrosados, como Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio e Flamengo, e atuamos bem contra eles", destacou, em conversa com a VAVEL Brasil.

Até a estreia no Campeonato Brasileiro da Série B, no dia 12 de maio, sexta-feira, contra o Náutico, em Recife, o Coelho ficará mais de duas semanas apenas se preparando para a maior missão da temporada que é retornar à primeira divisão nacional. Sobre a montagem do time, com reforços ou possíveis dispensas, Drubscky deu a entender que o clube está aberto para qualquer mudança.

"O primeiro reforço para a Série B já chegou e foi o Ruy, que nós trouxemos do Coritiba. Ele está conosco há 20 dias. Devemos trazer atacante, lateral-esquerdo, contratar reforços pontuais que vão nos ajudar muito a fortalecer o elenco. Sobre dispensas, acho que nosso elenco é enxuto, e a princípio não devemos fazer nenhuma dispensa de jogador ou empréstimo. Lógico que se houver alguma possibilidade de mercado, vamos analisar com frieza. Por ora, vamos continuar com os jogadores que começaram a temporada", declarou.

Especulações envolvendo Enderson Moreira

Nos últimos dias, os bastidores do América-MG ficaram balançados com uma possível sondagem do Atlético-GO ao técnico Enderson Moreira. A notícia divulgada pela imprensa goiana foi desmentida pelo próprio treinador na semana passada. A respeito de qualquer sondagem ao comandante técnico do Coelho, Drubscky mostrou-se seguro com a permanência de Enderson.

"Espero que sim. No futebol a gente nunca tem uma resposta final sobre permanência de treinador. O Enderson Moreira fez um trabalho muito bom com toda sua comissão técnica, conseguiu dar um padrão de jogo muito interessante ao time, e fizemos coisas boas. Ele está super empolgado com a temporada, nós sentamos e fizemos o planejamento das próximas semanas. Acredito que ele estará conosco e vamos dar sequencia ao nosso trabalho que está indo muito bem", ressaltou.

Por fim, Ricardo Drubscky apontou o próximos passos que serão dados pela diretoria e da comissão técnica americana visando à Série B do Brasileirão.

"Agora vamos fazer uma avaliação disso tudo, aproveitar esta base interessante que criamos e partir para o Brasileirão da Série B, onde nosso maior objetivo é conseguir o acesso a primeira divisão de 2018", finalizou.