Sem jogos até a Série B, técnico Enderson Moreira mantém ritmo de treinos no América-MG

Enderson Moreira dá ordens aos jogadores durante treino do Coelho (Foto: Divulgação/América-MG)

Quem pensa que o trabalho iria parar no América-MG enganou-se por completo. Após a eliminação do Campeonato Mineiro frente ao Cruzeiro, o elenco do Coelho pensa na Série B do Brasileirão, e para isto tem treinado exaustivamente.

O técnico Enderson Moreira tem colocado os atletas para treinar em dois períodos após o retorno da folga do elenco, que durou até a quarta-feira (26). O zagueiro Rafael Lima, capitão da equipe americana, destaca o procedimento do setor defensivo do Coelho durante a temporada.

"Eu acho que essa evolução aconteceu devido ao comprometimento de toda a equipe. Não só da defesa. Não é que não tivesse isso no ano passado, mas o Enderson passou uma consciência tática muito grande para os atletas. E entendemos prontamente. Dos atletas do ano passado, o único que continua como titular é o João Ricardo. O restante, na maioria, é diferente. Atletas que chegaram e entenderam rapidamente a metodologia do Enderson. Isso, com certeza, contribuíram para essa melhora defensiva".

Outro membro do setor defensivo, o goleiro Fernando Leal treina a espera de uma oportunidade no time. Enquanto isto não acontece, Leal tem passado a experiência para os mais jovens quanto à disputa de uma competição nacional.

"Tenho bastante liberdade com os meninos. Eles são cabeças boas, pessoas que querem vencer. A dificuldade quando você é novo é manter o foco naquela competição, maquilo que você quer. Agente pede para eles terem paciência. Querem muito jogar, de qualquer jeito, mas não é assim. O Messias, por exemplo, vejam o quanto batalhou o espaço dele; o Christian também e tem outros meninos que estão buscando espaço. A Série B é um campeonato longo. Eu mesmo tenho tido muita tranquilidade com relação à espera. O importante é estar trabalhando sempre cento e dez por centro, ainda mais quem não está jogando, para quando aparecer à chance saber aproveitá-la. E é isso que sempre passo para eles", declarou.

O elenco americano voltará aos treinos na manhã deste sábado (29).